CBS News: два американских эсминца попали под обстрел Ирана в Ормузском проливе

Два эсминца Военно-морских сил США попали под иранский обстрел во время попытки прохода через Ормузский пролив, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Утверждается, что корабли USS Truxtun и USS Mason при поддержке вертолетов Apache и других летательных аппаратов пытались пройти через пролив, но столкнулись с "серией скоординированных угроз".

Источник утверждает, что атака Тегерана на корабли ВМС США была массированной. В частности, Иран задействовал малые катера, ракеты и беспилотники. В это же время собеседники журналистов из Пентагона заверили, что ни одно американское судно не было поражено благодаря поддержке с воздуха.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США начали блокаду пролива в рамках военной операции против Ирана. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил о начале военной операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Предполагается, что в рамках операции "Проект Свобода" Вашингтон направит в Ормузский пролив 15 тысяч военных, боевые корабли и авиацию.

