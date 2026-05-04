Трамп заявил, что США проведут операцию по выводу судов из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что операция, получившая название "Проект Свобода", стартует в понедельник утром, 4 мая, по ближневосточному времени. Поводом для вмешательства якобы стали массовые обращения к Вашингтону от стран, чьи суда оказались заблокированы в стратегически важном водном пути.

Трамп добавил, что решение о проведении операции принято в интересах всех сторон конфликта, включая Иран. Он заверил, что американская сторона гарантирует безопасный проход иностранных кораблей через ограниченные воды, чтобы международная коммерческая деятельность могла беспрепятственно возобновиться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США также начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

Однако ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.