Около 50 человек остаются в ПВР после пожара на нефтекомплексе в Туапсе

Фото: MAX/"Вениамин Кондратьев"

В Туапсе после ликвидации пожара на нефтекомплексе в пунктах временного размещения (ПВР) остаются около 50 человек, остальные жители возвращаются в свои дома. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, возгорание на морском терминале удалось оперативно потушить.

"Спасибо нашим пожарным, которые оперативно ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе", – написал глава региона.

Украинские БПЛА атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов привели к пожару, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В Туапсинском районе был введен режим ЧС регионального уровня. Жителей домов, расположенных у очага возгорания, эвакуировали. Основной очаг пожара локализовали утром 29 апреля, а полностью потушили 30 апреля.