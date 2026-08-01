Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Движение открыто на всем протяжении Садового кольца, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Движение временно перекрывали из-за взрыва на Кудринской площади. В частности, проезд был закрыт на съездах с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

По данным СМИ, взрыв произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие. В настоящий момент известно о трех погибших, а также около 15 человек получили ранения.

На месте инцидента работают следователи и криминалисты столичного Главного следственного управления СК России. Будут установлены все обстоятельства случившегося.

