01 мая, 20:27

Лавров и Аракчи провели телефонный разговор

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

В ходе разговора они обсудили позицию Тегерана в отношении урегулирования ближневосточного конфликта и предлагаемые решения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Переговоры Тегерана и Вашингтона прошли 11–12 апреля. Однако стороны не смогли договориться. Следующий раунд мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи.

Еще один раунд переговоров должен был состояться в Пакистане 27 апреля, однако президент США Дональд Трамп принял решение отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он заявил, что не позволит своей делегации совершать 18-часовой перелет ради "пустых" разговоров.

