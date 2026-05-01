Режиссер получившего "Оскар" фильм Таланкин потерял статуэтку при перелете – СМИ

Фото: ТАСС/AP/John Locher (Павел Таланкин признан в РФ иноагентом)

Режиссер документального фильма, который получил "Оскар", Павел Таланкин (признан в РФ иноагентом) потерял статуэтку при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, сообщает New York Post.

По информации СМИ, режиссер заявил о том, что сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) в аэропорту Нью-Йорка не разрешили ему пронести награду в салон, хотя он несколько раз ее перевозил.

По мнению проверяющих, статуэтка могла быть "потенциальным оружием". При этом сотрудники TSA якобы не согласились на предложение представителя авиакомпании, чтобы он лично взял награду на борт и держал ее при себе во время полета.

Из-за этого Таланкин сдал статуэтку в багаж, однако по прилету обнаружил, что коробка и ее содержимое отсутствуют.

Киноакадемия выдает дубликат статуэтки в случае потери или поломки, однако берет за это себестоимость. Она составляет от 400 до 1 000 долларов, стоимость зависит от текущей цены на золото.

Фильм "Господи Никто против Путина" победил в категории "Лучший документальный фильм" в ходе 98-й церемонии вручения наград премии "Оскар". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле не знакомы с содержанием этого документального фильма.

В марте Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры о запрете показа в России фильма "Господин Никто против Путина".

Кроме того, Минюст внес Таланкина в реестр иноагентов. По версии министерства, режиссер принимал участие в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также в создании сообщений иноагентов. Кроме того, он распространял фейки о решениях властей России и выступал против СВО на Украине.

