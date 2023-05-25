Юрист объяснил, что грозит убившему на юго-западе Москвы лисят мужчине

На юго-западе столицы неизвестный мужчина с балкона дома открыл стрельбу по лисятам и убил нескольких из них. По факту случившегося полиция сейчас проводит проверку. Местные жители утверждают, что и раньше находили в округе подстреленных котов и птиц. Рассказываем подробности ЧП и объясняем, куда обращаться, если вы встретили у дома дикое животное.



"Сегодня стреляет по лисятам, завтра – по людям"

Столичный главк МВД России начал проверку после гибели лисят на юго-западе Москвы. О случившемся в полицию сообщила 57-летняя женщина. Она пояснила, что на улице Академика Бакулева в Теплом Стане мужчина открыл стрельбу с балкона дома по лисятам.





знакомый с ситуацией источник По прибытии на место происшествия полицейские опросили местных жителей, которые подтвердили, что слышали хлопки, похожие на выстрелы, однако указать местонахождение источника этих звуков они не смогли. В связи с поступившей информацией полиция начала поквартирный обход с целью установления квартиры, из которой могли издаваться хлопки.

Мужчина убил двух животных, которые жили на территории закрытого на ремонт детсада, сообщают СМИ. Учреждение расположено недалеко от Тропаревского лесопарка. По данным телеграм-каналов, весной этого года в детсаду обосновалась лиса и родила шестерых детенышей. Позже их отловили специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Животных привили, а затем выпустили на свободу.

Соседство с лисами пришлось местным жителям по душе, они даже подкармливали малышей, передает телеканала "Звезда". С их слов, животные были добрые и спокойные. По мнению соседей, стрельбу по зверям открыл кто-то из дома № 2. Горожане обеспокоены произошедшим, поскольку рядом находятся детские площадки. "Сегодня этот человек стреляет по лисятам, а завтра ему захочется пострелять по собакам или по людям", – заявил местный житель Николай.

Соседи утверждают, что и раньше обнаруживали в округе подстреленных котов и ворон, сообщает РИА Новости. Причем это якобы происходило не один раз. Местные жители говорят, что уцелевших зверей собираются поймать и перевезти в ТиНАО.



Ограничится штрафом?

Юрист Анастасия Комагина в беседе с Москвой 24 заявила, что мужчине, стрелявшему в лисят, грозит административное наказание. "У нас запрещена стрельба в городе из какого-либо оружия. Мужчине может грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация оружия. Возможно и лишение права на его приобретение и хранение", – объяснила эксперт.

За убийство животных, по мнению юриста, стрелку также выпишут штраф до 4 тысяч рублей. При этом уголовное наказании мужчине вряд ли грозит, считает Комагина. По словам специалиста, на практике статья "Жестокое обращение с животными" не применяется в случае, если речь идет о диком звере.





Анастасия Комагина юрист Но эта история, если абстрагироваться от общей практики, может стать исключением. Возможно, действия мужчины будут трактовать как действия из хулиганских побуждений. Пока это сложно оценить.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы предупредили, что весной лисы перебираются жить в мегаполис в поисках корма и для выведения потомства. "Выбирают территории социальных учреждений или частных домов, обустраиваясь в подвалах или под верандами", – говорится в сообщении.

Во избежание соседства с дикими животными специалисты рекомендуют не копить мусор и пищевые отходы, а также не подкармливать зверей и не пытаться с ними подружиться. Уточняется, что лис в столице вакцинируют от бешенства, но они могут быть переносчиками других опасных заболеваний. Жителям Москвы, которые встретили дикое животное возле жилых домов, следует сообщить об этом по телефону Единой справочной службы 8 (495) 777-77-77.

