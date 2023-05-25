Юрист объяснил, что грозит убившему на юго-западе Москвы лисят мужчине

На юго-западе столицы неизвестный мужчина с балкона дома открыл стрельбу по лисятам и убил нескольких из них. По факту случившегося полиция сейчас проводит проверку. Местные жители утверждают, что и раньше находили в округе подстреленных котов и птиц. Рассказываем подробности ЧП и объясняем, куда обращаться, если вы встретили у дома дикое животное.
"Сегодня стреляет по лисятам, завтра – по людям"
Столичный главк МВД России начал проверку после гибели лисят на юго-западе Москвы. О случившемся в полицию сообщила 57-летняя женщина. Она пояснила, что на улице Академика Бакулева в Теплом Стане мужчина открыл стрельбу с балкона дома по лисятам.
Мужчина убил двух животных, которые жили на территории закрытого на ремонт детсада, сообщают СМИ. Учреждение расположено недалеко от Тропаревского лесопарка. По данным телеграм-каналов, весной этого года в детсаду обосновалась лиса и родила шестерых детенышей. Позже их отловили специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Животных привили, а затем выпустили на свободу.
Соседство с лисами пришлось местным жителям по душе, они даже подкармливали малышей, передает телеканала "Звезда". С их слов, животные были добрые и спокойные. По мнению соседей, стрельбу по зверям открыл кто-то из дома № 2. Горожане обеспокоены произошедшим, поскольку рядом находятся детские площадки. "Сегодня этот человек стреляет по лисятам, а завтра ему захочется пострелять по собакам или по людям", – заявил местный житель Николай.
Соседи утверждают, что и раньше обнаруживали в округе подстреленных котов и ворон, сообщает РИА Новости. Причем это якобы происходило не один раз. Местные жители говорят, что уцелевших зверей собираются поймать и перевезти в ТиНАО.
Ограничится штрафом?
Юрист Анастасия Комагина в беседе с Москвой 24 заявила, что мужчине, стрелявшему в лисят, грозит административное наказание. "У нас запрещена стрельба в городе из какого-либо оружия. Мужчине может грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация оружия. Возможно и лишение права на его приобретение и хранение", – объяснила эксперт.
За убийство животных, по мнению юриста, стрелку также выпишут штраф до 4 тысяч рублей. При этом уголовное наказании мужчине вряд ли грозит, считает Комагина. По словам специалиста, на практике статья "Жестокое обращение с животными" не применяется в случае, если речь идет о диком звере.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы предупредили, что весной лисы перебираются жить в мегаполис в поисках корма и для выведения потомства. "Выбирают территории социальных учреждений или частных домов, обустраиваясь в подвалах или под верандами", – говорится в сообщении.
Во избежание соседства с дикими животными специалисты рекомендуют не копить мусор и пищевые отходы, а также не подкармливать зверей и не пытаться с ними подружиться. Уточняется, что лис в столице вакцинируют от бешенства, но они могут быть переносчиками других опасных заболеваний. Жителям Москвы, которые встретили дикое животное возле жилых домов, следует сообщить об этом по телефону Единой справочной службы 8 (495) 777-77-77.
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