Орнитолог рассказала, можно ли кормить уток белым хлебом

Почти весь февраль в столице держится аномальный холод, замерзли многие пруды и реки. На фоне этого уткам стало негде добывать пищу. Неравнодушные горожане подкармливают пернатых и призывают остальных следовать своему примеру. Рассказываем, чем можно угостить уток, не навредив их здоровью, а также куда обращаться, если птицы замерзли в пруду.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чем покормить уток?

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова рассказала Москве 24, что идеальным вариантом для уток является специальный комбикорм. Его можно приобрести в сельскохозяйственных магазинах или на птичьем рынке.

"Понятно, что основная масса горожан подкармливает их белым хлебом. Белый хлеб для них примерно, как для нас пирожные: они его любят, он для них вкусный, но в большом количестве приводит к ожирению и не сильно полезен. Самое главное – не нужно кормить уток черным и плесневелым хлебом", – подчеркнула она.





Елена Чернова сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Семечки они есть не будут. Если есть желание правильно накормить, то можно купить комбикорм для уток, который разработан под их рацион.

Орнитолог добавила, что для подкормки уток также подойдет нежирный творог, вареная перловая каша или злаки. При этом жареные, соленые и копченые продукты, а также фрукты могут, наоборот, навредить пернатым.

В свою очередь, член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин пояснил Москве 24, что утки являются миграционными животными, поэтому, как правило, без труда сами находят пропитание.





Игорь Бускин депутат Мосгордумы, директор ПКиО "Бабушкинский" Они прекрасно знают, где есть открытые водоемы. У нас даже на речке Яузе дикие утки прилетают в те места, где вода не замерзает.

"Любая водоплавающая птица всегда найдет себе пропитание. Это уже наша прихоть, что мы считаем, будто они голодные. Кроме того, на всех водоемах, где у нас есть полыньи для уток, уже не один год работает программа подкорма водоплавающих. Просто не все об этом знают", – говорит депутат.



Москвичам рассказали, чем можно кормить диких уток

Как помочь попавшим в беду птицам?

Бывает, что утки или другие водоплавающие птицы вмерзают в лед из-за резкого понижения температуры. По словам орнитолога Елены Черновой, такие случаи происходят с травмированными или ослабленными животными. Попытаться вызволить попавшую в беду утку теоретически можно своими силами.

"В этом случае нужно просто со льда утку удалить, поместить в коробку и отогреть где-нибудь в подъезде. Не нужно ее класть к обогревателю, потому что этим можно нанести ей травму. Просто надо поместить ее в помещение, где немного выше нуля", – пояснила специалист.





Елена Чернова сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России После этого необходимо осмотреть животное. Если на лапах нет ран, то его можно спокойно выпустить обратно. В ином случае – обратиться в ветеринарную службу.

Однако в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности призвали не рисковать своим здоровьем и вызывать на место спасательную бригаду.

"Нужно позвонить по телефону 112, если это в зоне ответственности наших спасателей – станции или отряда, то они выезжают. На спасение животных выезжают не только спасатели на воде, но и сотрудники Пожарно-спасательного центра, а также добровольцы. У нас есть "СпасРезерв", сотрудники часто выезжают к животным. Мы спасаем всех, кто находится в опасности", – подчеркнула в разговоре с Москвой 24 пресс-секретарь департамента Елена Епур.



В декабре прошлого года спасатели помогли вытащить вмерзшую в лед утку на Химкинском водохранилище. О том, что птица попала в беду, в Центр управления в кризисных ситуациях сообщила местная жительница. Животное извлекла в 25 метрах от берега.

В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды добавили, что в случае, если птица замерзла в водоеме, можно позвонить также в Единую справочную службу московской мэрии по телефону 8 (495) 777-77-77 или отправить сообщение через электронную приемную на портале mos.ru.