Трезвый расчет: сколько можно сэкономить на безалкогольном "все включено" в Турции

Турецкие отели предлагают туристам путевки с безалкогольной системой "все включено", сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эта опция может быть интересна тем, кто хочет отдохнуть без спиртного и нетрезвых шумных компаний вокруг, отметили там. Расскажем, пользуются ли такие варианты отдыха спросом и получится ли за счет них сэкономить на отдыхе.

Без бокала

В нынешнем курортном сезоне российским туристам начали предлагать отдых в турецких отелях с системой "все включено" без спиртного. К примеру, туроператор ANEX продает отдых в семи гостиницах с подобным форматом. У PEGAS Touristik на выбор два таких отеля, у TEZ Tour – один, рассказали в АТОР.

По словам представителей индустрии, раньше эта концепция пользовалась спросом только у турецких путешественников, а также гостей из Ирана и арабских стран. Теперь же опция интересует еще и тех, кому по душе спокойный и безалкогольный формат отпуска, сообщили в ANEX. Кроме того, "все включено" без спиртного подойдет тем, кто не собирается переплачивать за опции, которыми не станет пользоваться, отметил представитель PEGAS Touristik.

"Можно предположить, что появятся и другие отели, предлагающие своим гостям такую концепцию питания. Однако на сегодняшний день рассчитывать на то, что какое-либо значимое, существенное количество отелей Турции перейдет на такой тип питания – реальных предпосылок нет", – предположил эксперт.

В TEZ Tour, в свою очередь, считают, что в 2024 году отелей с безалкогольным "все включено" станет больше. Однако в компании также отметили, что подобные туры вряд ли станут массовыми.

Перспективы формата

Генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова рассказала Москве 24, что в этом сезоне практически все турецкие гостиницы работали на системе "все включено" с алкоголем.





Светлана Калашникова генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" У туристов сложилось четкое представление, что Турция – это полноценный all inclusive. Действительно, есть клиенты, которые говорят, что в полной мере этот формат им не требуется. Но гостиницы на отказ от алкоголя в целом еще не перешли.

"Я за весь сезон ни разу не продала путевку в Турцию не на "все включено". У нас это не популярно, и таких запросов пока нет. Возможно, что-то подобное будет в 2024 году, но конкретно этот сезон прошел под эгидой традиционного all inclusive", – отметила Калашникова.

Возможность отказаться от алкоголя обычно можно встретить в отелях премиум-сегмента, обратила внимание эксперт. Они работают по системе с трехразовым питанием, с приобретением только тех напитков, которые предпочитает гость.

"Конечно, это отели не среднего класса. Это может быть интересно премиум-гостям, которые предпочитают пить именно то, что выбирают и заказывают сами", – заключила Калашникова.

В свою очередь, директор по маркетингу туроператора Resort Holiday Ирина Таку в беседе с Москвой 24 назвала потенциальные группы туристов, которым может быть интересен формат "все включено" без алкоголя. К ним относятся семьи с детьми, приверженцы здорового образа жизни и желающие сэкономить. Эксперт добавила, что такая система давно практикуется на Мальдивах и пользуется большим спросом. Выбирая ее, туристы могут существенно сэкономить, подчеркнула специалист.



Однако в Турции желающие серьезно сократить траты за счет отказа от алкоголя не смогут это сделать. Выбирая недорогую гостиницу, они увидят, что отличия в стоимости полного и неполного "все включено" незначительные.





Ирина Таку директор по маркетингу туроператора Resort Holiday В Турции эта разница пока составляет буквально 7%, в рублях это около 5–10 тысяч на семью. Это будет интересно только тем, кто реально собирается экономить вообще на всем.

По словам эксперта, переход турецких гостиниц на новую систему пока не стал массовым, так как это очень дорогой и сложный процесс.

"Ввести новую систему питания – значит, полностью переучивать персонал, делать новое меню, делить гостей на тех, кто употребляет и не употребляет алкоголь. Для отеля это лишние временные и финансовые затраты. Не все гостиницы Турции пойдут на такое", – подчеркнула представитель туроператора.

При этом она допустила, что отели могут задуматься над более массовым введением подобного формата в следующем сезоне. Ждать подобного в 2023 году совершенно точно не стоит, подчеркнула специалист.

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