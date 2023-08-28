Эксперт оценил возможное появление безалкогольных туров в Турцию

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Отели в Турции не собираются отменять систему all-inclusive, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, комментируя новость о появлении безалкогольных туров в страну. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Конечно же, это фейковый вброс. Эта система привлекает людей, она развита в мире и очень популярна у туристов. Даже если уберут all-inclusive и в том числе алкоголь, это мало на что повлияет, люди будут покупать напитки в магазинах", – объяснил он.

Мкртчян предупредил, что исключение алкоголя из системы может уменьшить количество туристов. Однако он сделал акцент на том, что россияне предпочитают отдыхать в Турции не из-за наличия спиртных напитков, а из-за цен.

Ранее сообщалось, что у некоторых российских операторов появились путевки в Турцию с системой "все включено", в которую не входит алкоголь. Однако отмечалось, что пока такие туры не пользуются массовой популярностью.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.

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В Турции предложили исключить алкоголь из системы "все включено"