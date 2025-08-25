Форма поиска по сайту

25 августа, 17:38

Истории
Эксперт Мкртчян призвал ужесточить наказание за халатность в экстремальном туризме

Горное безумие: как сделать экстремальный туризм в России безопасным

В Госдуме планируют ужесточить регулирование сферы экстремального туризма. Инициатива возникла на фоне резонансных происшествий с участием российских альпинистов. Подробнее – в материале Москвы 24.

Вынужденные меры

Фото: depositphotos/leopolis

Запретить в РФ восхождение на высоту более 4–5 тысяч метров без опытных гидов предложил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, действующие законы не ограничивают самостоятельный подъем на такую вершину: процесс координируется рекомендациями Федерации альпинизма России.

Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность.
Сергей Кривоносов
зампред комитета Госдумы по туризму

Парламентарий отметил, что в ряде других стран действуют куда более строгие правила. Например, для восхождения на Эверест в команде туристов обязан находиться сертифицированный гид. А подъем на вершину Монблан, которая находится на границе Италии и Франции, контролируется местными властями.

Также Кривоносов ранее предложил ввести обязательное страхование для альпинистов перед восхождениями на территории России, поскольку экстремальный туризм в стране становится все популярнее. По мнению автора идеи, новое правило облегчит деятельность региональных подразделений МЧС, которые выполняют подобные дорогостоящие работы за счет бюджета.

Кроме того, депутат анонсировал совещание по поправкам в законодательство в сфере экстремального туризма с участием представителей комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития и экспертами. Планируется, что оно пройдет во время осенней сессии в парламенте, уточнил Кривоносов.

Такие инициативы были выдвинуты в том числе на фоне спасательной операции российской альпинистки Наталья Наговициной, которая застряла на высоте в более чем 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии в августе 2025 года. Женщина сломала ногу и не смогла спуститься самостоятельно, после чего серия попыток вызволить ее оттуда обернулась неудачей. Вертолет, с помощью которого альпинистку хотели эвакуировать 25 августа, также не смог этого сделать из-за погодных условий.

Экстремальная среда

Фото: 123RF/kozak57

Кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в разговоре с Москвой 24 одобрил инициативу об ужесточении регулирования экстремального туризма, так как в большинстве ситуаций происшествия случаются из-за непрофессионализма участников.

"90% несчастных случаев происходит по вине альпинистов, когда турист плохо подготовлен и в целом восхождение недостаточно спланировано. Часто в таких ситуациях нет и опытных проводников, которые могут помочь", – отметил эксперт.

Плюс ко всему пока недостаточно регулируется горный туризм и профессионализм гидов. Профстандарт для последних существует, но в него попадают как профессионалы, так и новички, что чревато различными эксцессами.
Денис Киселев
кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма

Специалист добавил, что Федерация альпинизма России отслеживает квалификацию проводников экстремального туризма. Однако важно повышать ее, чтобы снизить количество ошибок во время восхождений. Эксперт подчеркнул, профессионализм гида в горах особенно важен, поскольку он сможет принять грамотное решение в ситуации, когда погодные условия складываются не лучшим образом для туристов.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 отметил, что ряд агентств снижают стоимость экстремальных туров в попытке привлечь клиентов, однако экономят при этом на безопасности восхождений. 

"Чем дешевле поездка, тем меньше гидов предоставляется на группу. Например, один проводник на четырех человек, в то время как один опытный сопровождающий должен вести максимум трех альпинистов. Также часто проблемы возникают из-за недостаточного опыта гида", – рассказал эксперт.

Он предположил, что повысить уровень безопасности во время восхождения помог бы постоянный контроль со стороны МЧС. Например, специалисты стали бы проверять, сколько работает проводник, какие у него документы, какие вершины уже покорял, какая сложность у предстоящего маршрута.

Кроме того, нужно однозначно ужесточать наказание за несоблюдение техники безопасности и халатное отношение к организации туров. Например, не так давно на Камчатке погибли люди, за что понесли наказание директор турфирмы и два гида. Это хороший урок для всех. Считаю, это поможет сократить количество мошенников в этой сфере.
Алексан Мкртчян
вице-президент Альянса турагентств России (АТА)

Помимо восхождений, эксперт перечислил и другие опасные ответвления в туризме, где нужно быть острожными. Например, рафтинг (сплав по рекам), который имеет разные типы сложности. Достаточно много желающих и спуститься под землю в пещеры. При этом некоторые уходят так глубоко, что не находят обратной дороги и там же погибают, предупредил Мкртчян.

Опрошенные Москвой 24 эксперты подчеркнули, что полностью быть уверенными в опыте и квалификации гида невозможно. Однако для снижения рисков они посоветовали не экономить на турах, интересоваться о количестве предоставляемых проводников на группу туристов, а также обязательно регистрироваться перед восхождением в МЧС. Кроме того, следует узнать, на какие вершины поднимался сопровождающий, как долго он работает, и какой сложности были его маршруты.

Старкина Маргарита

туризмпроисшествияистории

