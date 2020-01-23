Эксперт рассказал, почему россияне не отказываются от поездок в Китай

Новый коронавирус продолжает распространяться по Китаю. Количество инфицированных им в Поднебесной стремительно приближается к тысяче человек. При этом туристы из России не спешат отказываться от поездок туда, несмотря на рекомендации российских властей. Разбираемся, почему складывается такой парадокс.



Вирус XXI века

Фото: AP/Emily Wang

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло более 600 человек, 17 из них погибли. Инфекция распространилась в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР. Также случаи заражения были выявлены в Японии, Таиланде, Южной Корее, США, Гонконге, Макао и на Тайване.

В связи с этим в России был введен усиленный санитарно-карантинный контроль не только на границе с Китаем, но и во всех пунктах пропуска. А Ростуризм обратился к россиянам с просьбой обратить внимание на ситуацию в КНР при планировании поездок. Роспотребнадзор ранее также призвал туристов воздержаться от посещения города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заряжения. Впрочем, попасть туда и не получится: китайские власти уже приостановили с ним автобусное и водное сообщение.



Город Ухань расположен в центральной части Китая, в провинции Хубэй, и считается одним из густонаселенных в стране. Его население составляет порядка 11 миллионов человек. Ухань славится большим количеством живописных мест, природных и культурных достопримечательностей.



Схожая судьба с 24 января ждет и китайский город Хуанган. Здесь приостановят работу общественного транспорта и ж/д сообщение в выездном направлении. Также перестанет работать центральный рынок и будут отменены все массово-развлекательные мероприятия. Впрочем, в Пекине тоже отменили все масштабные общественные мероприятия. И это с учетом, что на носу китайский Новый год. В 2020 году он выпадает на 25 января.

Почему россияне не отказываются от туров?

Фото: AP/Mark Schiefelbein

По данным экспертов, россияне не спешат отказываться от поездок в Китай из-за коронавируса. Об этом рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 добавил, что самое популярное направление зимой в Китае – это остров Хайнань, где пока нет фактов заражения. Да и в целом запретов на поездки в Китай пока нет, что успокаивает российских туристов.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР У нас нет аннуляции туров, наоборот, сейчас зимний сезон, страны Юго-Восточной Азии пользуются повышенным спросом. Например, недельный тур на Хайнань – 60 тысяч рублей с перелетом, это очень доступно.

По его словам, на китайский Новый год в КНР устремляются большие потоки самих граждан страны, которые работают в других государствах. Эксперт добавил, что приближение праздника несильно сказывается на ценах на билеты для россиян, так как "новогодние билеты" покупаются заранее.

Что касается мер предосторожности для тех, кто все же решил отправиться в Поднебесную, то в Роспотребнадзоре советуют не посещать рынки, зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Кроме того, следует использовать средства защиты органов дыхания, то есть маски. И, разумеется, мыть с мылом руки по возвращении с улицы, а также перед едой.

Нелишним будет еще протирать их время от времени дезинфицирующими растворами. Также специалисты напоминают, что пища, которую употребляет турист, должна проходить термическую обработку, а воду можно пить только бутилированную. Если же человек чувствует, что заболевает, то должен незамедлительно обратиться к врачу.



Ефимова Мария, Федотов Анатолий