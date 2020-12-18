Эксперты рассказали, безопасно ли выезжать на Новый год за границу

Роспотребнадзор назвал наиболее безопасные страны для российских туристов. В их число вошли три из 16 стран, куда разрешены полеты россиянам: Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова. Рассказываем, как подготовиться к путешествию за границу и какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заболеть COVID-19.
Безопасные страны
Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации в странах, куда могут отправиться русские туристы. На данный момент для россиян доступны 16 стран: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
По информации ведомства, все страны оцениваются по трем показателям: заболеваемость COVID-19 за последние 14 дней (она не должна превышать 40 человек на 100 тысяч населения), среднесуточный показатель темпа прироста (не больше 1%) и показатель распространения инфекции (должен быть менее 1,0).
Таким образом, самыми безопасными странами, где соблюдаются все три условия, стали Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова. Двум критериям из трех соответствуют еще четыре страны – Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. По одному критерию наблюдается в пяти странах – в Великобритании, ОАЭ, Южной Корее, Сербии и Японии. Нет соответствия ни по одному из критериев в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии.
В Роспотребнадзоре добавили, что в большинстве стран, в том числе странах Европы, происходит осложнение ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, в ряде государств для туристов либо обязательна временная самоизоляция, либо введен комендантский час, либо действуют ограничения для проведения массовых мероприятий и работы общественного транспорта.
Также в ведомстве напомнили путешественникам об обязательстве пройти тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней после возвращения на родину.
Где лучше отдохнуть на Новый год?
Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что при любых путешествиях самыми опасными с точки зрения заболеваемости являются аэропорты и другие места большого скопления людей.
"Сейчас любое передвижение и появление среди потоков людей, например в аэропорту, – это риск, даже если страна, куда вы направляетесь, более-менее эпидемиологически благополучная. Важно взвесить все риски, так как только сам человек является хозяином своего здоровья", – пояснил специалист.
По его словам, если есть необходимость, то россияне могут отправиться в доступные для поездок страны, однако необходимо придерживаться рекомендаций, которые существуют в том или ином государстве.
В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что сейчас из "безопасной тройки стран" самым популярным направлением у российских туристов является Танзания.
"В Занзибар осуществляются туристические рейсы и один регулярный прямой из шести городов России. В Эфиопию возобновили полеты только "Эфиопские авиалинии", российские компании не летают. На Сейшельские Острова есть разрешение, но рейсов на данный момент нет, они пока обсуждаются", – рассказал эксперт Москве 24.
Горин пояснил, что 99% туристических путевок включают в себя страховку на лечение COVID-19. Однако он посоветовал также приобрести дополнительный полис от невыезда из России.
"Если у вас будет диагностирован коронавирус до начала путешествия, то только при ее наличии возможен возврат денег без штрафа. Кто хочет подстраховаться, может купить дополнительно такую страховку", – подчеркнул вице-президент АТОР.
Также эксперт напомнил, что сейчас очень много туристов решают провести новогодние каникулы, оставаясь в России. По его словам, наибольшей популярностью на данный момент пользуются горнолыжные курорты: в Краснодарском крае, Шерегеш, Архыз, Абзаково, Белокуриха, Приэльбрусье и Домбай.
Очевидный лидер среди туристических городов – Казань, где нет жестких ограничений и где рестораны будут работать даже в новогоднюю ночь, подчеркнул Горин.