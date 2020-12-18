Эксперты рассказали, безопасно ли выезжать на Новый год за границу

Роспотребнадзор назвал наиболее безопасные страны для российских туристов. В их число вошли три из 16 стран, куда разрешены полеты россиянам: Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова. Рассказываем, как подготовиться к путешествию за границу и какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заболеть COVID-19.

Безопасные страны

Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации в странах, куда могут отправиться русские туристы. На данный момент для россиян доступны 16 стран: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

По информации ведомства, все страны оцениваются по трем показателям: заболеваемость COVID-19 за последние 14 дней (она не должна превышать 40 человек на 100 тысяч населения), среднесуточный показатель темпа прироста (не больше 1%) и показатель распространения инфекции (должен быть менее 1,0).

Таким образом, самыми безопасными странами, где соблюдаются все три условия, стали Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова. Двум критериям из трех соответствуют еще четыре страны – Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. По одному критерию наблюдается в пяти странах – в Великобритании, ОАЭ, Южной Корее, Сербии и Японии. Нет соответствия ни по одному из критериев в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии.

В Роспотребнадзоре добавили, что в большинстве стран, в том числе странах Европы, происходит осложнение ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, в ряде государств для туристов либо обязательна временная самоизоляция, либо введен комендантский час, либо действуют ограничения для проведения массовых мероприятий и работы общественного транспорта.

Также в ведомстве напомнили путешественникам об обязательстве пройти тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней после возвращения на родину.



Ранее Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции заявил , что Россия откроет границы с остальными странами, как только разрешат врачи. При этом глава государства заметил, что такая ситуация позволяет развивать внутренний туризм. Также президент затронул тему программы туристического кешбэка , которая действует до 10 января 2021 года. Предполагается, что она будет продолжена и в следующем году.

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что при любых путешествиях самыми опасными с точки зрения заболеваемости являются аэропорты и другие места большого скопления людей.

"Сейчас любое передвижение и появление среди потоков людей, например в аэропорту, – это риск, даже если страна, куда вы направляетесь, более-менее эпидемиологически благополучная. Важно взвесить все риски, так как только сам человек является хозяином своего здоровья", – пояснил специалист.

По его словам, если есть необходимость, то россияне могут отправиться в доступные для поездок страны, однако необходимо придерживаться рекомендаций, которые существуют в том или ином государстве.



Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Люди хотят в Европу, но она закрыта, поэтому нужно постараться перенаправить желания на открытые страны. В Эфиопии, например, я сам жил и работал три года. Невзирая на все опасности, я бы поехал туда с удовольствием, это потрясающая страна.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что сейчас из "безопасной тройки стран" самым популярным направлением у российских туристов является Танзания.

"В Занзибар осуществляются туристические рейсы и один регулярный прямой из шести городов России. В Эфиопию возобновили полеты только "Эфиопские авиалинии", российские компании не летают. На Сейшельские Острова есть разрешение, но рейсов на данный момент нет, они пока обсуждаются", – рассказал эксперт Москве 24.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Большим спросом сейчас пользуются ОАЭ, Турция, Куба, Мальдивы и отчасти Египет. Есть и другие открытые страны, о них тоже не надо забывать.

Горин пояснил, что 99% туристических путевок включают в себя страховку на лечение COVID-19. Однако он посоветовал также приобрести дополнительный полис от невыезда из России.

"Если у вас будет диагностирован коронавирус до начала путешествия, то только при ее наличии возможен возврат денег без штрафа. Кто хочет подстраховаться, может купить дополнительно такую страховку", – подчеркнул вице-президент АТОР.

Также эксперт напомнил, что сейчас очень много туристов решают провести новогодние каникулы, оставаясь в России. По его словам, наибольшей популярностью на данный момент пользуются горнолыжные курорты: в Краснодарском крае, Шерегеш, Архыз, Абзаково, Белокуриха, Приэльбрусье и Домбай.

Очевидный лидер среди туристических городов – Казань, где нет жестких ограничений и где рестораны будут работать даже в новогоднюю ночь, подчеркнул Горин.

