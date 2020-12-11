Бали может открыть границы для туристов до конца года

Фото: ТАСС/MADE NAGI/EPA

Остров Бали в Индонезии может начать заново принимать туристов уже в декабре 2020 года. Об этом сообщает The Straits Times.

По словам директора Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванга, эпидемиологическая ситуация на острове позволяет начать прием гостей.

"Я не удивлюсь, если правительство объявит остров открытым для туристов еще до католического Рождества. Стандарты и протоколы безопасности здесь великолепны, если не лучшие из существующих", – отметил Хванг.

Организация провела на Бали соответствующие мероприятия, на которых рассказала о правилах приема туристов. Отмечается, что 60 процентов экономики острова завязано на туризме. При этом за время пандемии отрасль потеряла более 4,4 миллиарда рублей.

В конце лета сообщалось, что Бали будет закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года.

А в июле власти индонезийской провинции Бали разрешили внутренним туристам посещать одноименный остров.

