Бали может открыть границы для туристов до конца года

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Остров Бали в Индонезии может начать заново принимать туристов уже в декабре 2020 года. Об этом сообщает The Straits Times.
По словам директора Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванга, эпидемиологическая ситуация на острове позволяет начать прием гостей.
"Я не удивлюсь, если правительство объявит остров открытым для туристов еще до католического Рождества. Стандарты и протоколы безопасности здесь великолепны, если не лучшие из существующих", – отметил Хванг.
Организация провела на Бали соответствующие мероприятия, на которых рассказала о правилах приема туристов. Отмечается, что 60 процентов экономики острова завязано на туризме. При этом за время пандемии отрасль потеряла более 4,4 миллиарда рублей.
В конце лета сообщалось, что Бали будет закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года.
А в июле власти индонезийской провинции Бали разрешили внутренним туристам посещать одноименный остров.
Бали откроют для туристов в ближайшие два месяца
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