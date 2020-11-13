В консульстве Таиланда заявили, что россияне пока не могут получать туристические визы

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Российские граждане пока не могут получить туристические визы в консульстве Таиланда в Москве, сообщает ТАСС. По словам сотрудницы ведомства, РФ не входит в список стран с благоприятной обстановкой по COVID-19.

"Консульство пока не выдает россиянам какие-либо типы туристических виз для поездок в Таиланд", – сказала она.

Ранее сообщалось, что обладателями визы в Таиланд типа TR, которая выдается на 60 дней, могут стать жители любой страны, независимо от эпидемиологической обстановки. Отмечалось, что в Таиланд разрешили въезжать россиянам со счетом в банке на 1,3 миллиона рублей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж. Она попросила перенести выезд за границу на более позднее время, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация.