Таиланд разрешил въезд российским туристам со счетом в банке на 1,3 млн руб

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Россияне, которые смогут подтвердить наличие на своем банковском счете 1,3 миллиона рублей, смогут въехать в Таиланд. Об этом сообщается на портале Travel Off Path.
Уточняется, что обладателями визы типа TR, которая выдается на 60 дней, могут стать жители любой страны, независимо от эпидемиологической обстановки. Ее стоимость составит 30–40 евро. Для этого нужно, чтобы на счете туриста было не менее 500 тысяч бат (около 1,3 миллиона рублей). Кроме того, на весь срок пребывания в Таиланде у путешественника должна быть страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов. С ее помощью в случае необходимости будут покрываться расходы на лечение коронавируса.
Также сообщается, что прибывшие в Таиланд должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 и пройти повторный анализ в аэропорту. За этим последует 14-дневный карантин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж. Она попросила перенести выезд за границу на более позднее время, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
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