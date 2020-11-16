На Бали обсуждают введение запрета на алкогольную продукцию

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Балийские отельеры опасаются, что возможный запрет алкогольных напитков в Индонезии отпугнет путешественников и остановит восстановление экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Введение ограничений предложили сразу три партии страны: они хотят запретить не только производить и продавать алкоголь, но и употреблять его, а также хранить. За все это правонарушителям может грозить наказание, причем как штрафные санкции, так и тюремное заключение.
Однако обсуждаются исключения для фармацевтического использования или туристов.
Председатель ассоциации отелей Бали Рики Путра отметил, что законы, которые сейчас действуют в Индонезии, могут регулировать оборот и употребление алкогольных напитков, однако важно обеспечивать их надлежащие исполнение.
Депутат Иллиза Саадуддин Джамал подчеркнула, что детали будут обсуждаться в дальнейшем, пока это только предложение.
Ранее в Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну. Он получил название Cesta Českem ("Чешская тропа"). Путешествие можно совершить по северу Чехии, от самой западной до самой восточной точки границ.
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