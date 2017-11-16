В Москве в 2017 году открыли больше гостиниц, чем в среднем за 10 лет

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За прошедшие девять месяцев 2017 года в Москве суммарный прирост новых гостиничных номеров составит 9,4% по отношению к 2016 году. Этот показатель выше, чем средний темп роста за последние 10 лет наблюдений (8,4%), рассказали порталу Москва 24 в компании Cushman & Wakefield.

По словам аналитиков, объем предложения рынка качественных гостиничных услуг вырос на 1120 номеров за счет ввода в эксплуатацию четырех новых гостиниц: "Хилтон Гарден Инн Красносельская", "Ибис Октябрьское поле", "Ибис Баджет Октябрьское поле", "Азимут Москва Смоленская".

"Основной причиной подобного подъема являются скорее отложенные сроки завершения проектов, начатых до кризиса, нежели увеличение количества гостиничных проектов в ходе подготовки к ЧМ-2018. Сравнимый скачок в увеличении объемов введенных гостиничных номеров (21,2%) наблюдался в 2010 году, на фоне постепенного восстановления рынка от кризисных 2008−2009 годов", – объясняет партнер компании Cushman & Wakefield, эксперт направления гостиничного бизнеса и туризма Марина Усенко.

Рекордных показателей по вводу гостиничных площадей удастся достичь после открытия до конца года "Хайатт Ридженси Петровский Парк" и за счет недавнего ввода "Холидей Инн Экспресс Павелецкая".

Фото: пресс-служба Cushman & Wakefield

По мере формирования новых кластеров деловой активности (в первую очередь вокруг станций метро "Белорусская", "Павелецкая", "Международная") и выхода деловой зоны Москвы далеко за пределы Садового и Третьего транспортного колец, сформировались и гостиничные зоны. Они функционируют в тесной привязке к новым офисным кластерам.

Кроме того, по данным аналитиков компании, активное строительство гостиниц велось вдоль основных транспортных артерий города и в крупных транспортных узлах. Именно эти районы сегодня образуют спрос на новые гостиничные проекты.



Специфика местоположения диктует стандарт и формат новых гостиниц − прежде всего наиболее востребованных для Москвы категорий Economy и Midscale. Сегодня в процессе разработки или реализации с перспективой открытия до конца 2020 года находится порядка 4000 гостиничных номеров, а до конца 2023 года – еще свыше 6000 номеров.



Туристический поток в Москву в 2018 году может достичь 21 миллиона человек, из них около 1 миллиона – это болельщики на чемпионате мира по футболу. При этом они уже забронировали более 40 тысяч номеров в столичных гостиницах, что составляет около 60% от общего номерного фонда отелей. Наибольшей популярностью у футбольных болельщиков пользуются хостелы и недорогие отели в центре столицы.

Согласно проведенному столичными властями опросу, 96% туристов хотят вернуться в Москву. При этом в следующем году гостиницы могут подорожать на 30%. Пик подорожания придется на время проведения в столице футбольных матчей чемпионата мира, а к прежнему уровню цены могут вернуться в течение двух лет.



К чемпионату мира по футболу в Москве планируется открыть 115 гостиниц на 50 тысяч мест, причем самый дорогой гостиничный номер будет стоить 650 тысяч рублей, а самый дешевый обойдется почти в 3,5 тысячи рублей. Туристы смогут разместиться и в хостелах, которых в Москве насчитывается порядка 350.

На сегодняшний день "звездную" категорию в преддверии чемпионата мира по футболу уже получили 1183 столичные гостиницы. В общей сложности в них находится почти 8 тысяч номеров. Среди отелей, которые прошли классификацию, 31 объекту присудили высшую, пятизвездочную, категорию. Еще 89 гостиницы получили категорию "четыре звезды", 224 отеля оценили на "три звезды". Категорию двухзвездочных присвоили 117 гостиницам, к классу "одна звезда" отнесли 55 отелей. Кроме того, проверка затронула 667 гостиниц без "звезд".



При этом все хостелы также должны будут пройти процедуру классификации, иначе они не смогут принимать гостей чемпионата мира по футболу. Оставшихся болельщиков могут разметить в пионерлагерях и общежитиях. И даже планируют приспособить для этих целей теплоходы.