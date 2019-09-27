Подорожание машин и алкозамки: что обсуждают автолюбители на текущей неделе

Главными темами для обсуждения среди автомобилистов за последние несколько дней стали сообщения о вероятном повышении цен на новые машины с января следующего года, а также о возможном снижении нештрафуемого порога при нарушении скоростного режима. Рассказываем об этих и других автомобильных новостях за текущую неделю.

Рост цен на авто

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Цены на новые автомобили могут вырасти с 1 января 2020 года из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор, предупреждают управляющие дилерских центров. В некоторых случаях рост сбора превысит 120 процентов, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5–2 процентов. Это обусловлено уровнем промышленной инфляции и изменениями курса рубля.

Однако, по мнению экспертов, автопроизводители до конца года не будут поднимать цены на автомобили, чтобы не остановить продажи. По итогам января-августа продажи легковушек в России снизились на 2,3 процента – до 1,114 миллиона штук. Скорее всего, динамика сохранится и в оставшиеся месяцы 2019 года.

Снижение нештрафуемого порога

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин сообщил, что в МВД поддерживают идею снижения ненаказуемого скоростного порога минимум до ранее установленных величин:10 километров в час. По его словам, изменения в правилах дорожного движения (ПДД) могут утвердить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который готовит правительство. На рассмотрение в Госдуму новый КоАП могут вынести уже в начале 2020 года.

В марте текущего года глава ГИБДД Михаил Черников также поддержал идею снижения нештрафуемого порога.

На данный момент водители не получают штраф, если превышают разрешенную скорость на величину до 19 километров в час. При превышении скорости на 20–40 километров в час можно получить штраф 500 рублей. В целом наказание за превышение скорости составляет от 500 рублей до пяти тысяч рублей. Также злостных нарушителей могут лишить водительского удостоверения на срок до полугода. При этом стоит отметить, что, по мнению экспертов, автопроизводители обычно немного завышают реальные показания спидометра. Это в том числе спасает водителей от небольших штрафов.

Алкозамки для каршеринга

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутаты Мосгордумы планируют обсудить, нужно ли устанавливать специальные алкозамки в автомобили каршеринга и такси. Алкозамок представляет собой устройство, встроенное в систему зажигания автомобиля. Чтобы завести машину, водителю потребуется подуть в специальный мундштук, и если устройство выявляет превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск автоматически блокируется.

По словам спикера городского парламента Алексея Шапошникова, актуальность алкозамков связана с участившимися жалобами москвичей в первую очередь на водителей такси, которые садятся за руль в неадекватном состоянии. В случае с каршерингом исправить ситуацию также поможет предоставление доступа для сотрудников ГИБДД к базе пользователей сервиса аренды автомобилей.

"Многократно зафиксированы случаи вождения машин каршеринга по поддельным или чужим аккаунтам, в ряде случаев похищается паспорт или водительское удостоверение, фиксируются случаи мошенничества, подделки документов", – пояснил Шапошников.

Отзыв "Мерседесов" и "Бентли"

Фото: ТАСС/DPA/Uli Deck

В России отзывают более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE, реализованных в 2018–2019 годах. Причиной стали дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, должны проинформировать дилеры. Либо сами владельцы могут сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым списком на сайте Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка, а при необходимости – корректная установка дренажных шлангов. Все ремонтные работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

Также в России отзывают 37 автомобилей марки Bentley Continental, реализованных в 2019 году. Причиной для этого стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.



Падение продаж люксовых автомобилей

По данным аналитического агентства "Автостат", продажи люксовых автомобилей на российском рынке в 2019 году сократились на 10,7 процента по сравнению с прошлым годом. Всего за восемь месяцев текущего года продали 867 автомобилей в сегменте Luxury.

Падение на 47,5 процента зафиксировали у Maserati (83 машины) и на 33,3 процента – у Aston Martin (восемь машин). Также существенное снижение продаж произошло у самой популярной модели в сегменте – Mercedes-Benz Maybach S-Class: ее обладателями за отчетный период стали 310 человек.

Однако некоторые марки показали рост продаж: Bentley (223 автомобиля), Rolls-Royce (115 машин – рост в два раза), Lamborghini (105 машин – рост почти в три раза) и Ferrari (23 автомобиля – на один больше, чем в прошлом году).

Свыше половины этих роскошных автомобилей приобрели жители Москвы – 461 машина, в Московской области – 95 новых машин встали на учет, а в Санкт-Петербурге – 84 .