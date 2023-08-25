Москвичам рассказали о дорожных ограничениях и перекрытиях 26 и 27 августа

В выходные, 26 и 27 августа, в столице перекроют некоторые улицы и ограничат движение общественного транспорта из-за ремонтных и строительных работ. Подробнее – в материале Москвы 24.



Метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 26 по 28 августа закроют участок Люблинско-Дмитровской линии подземки от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". В связи с этим для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы с остановками у станций "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". Интервал между ними в будни составит до двух минут, в выходные – до трех минут. Автобусы будут перевозить пассажиров с 05:20 до 02:00.

Вместе с тем по-прежнему можно пользоваться альтернативными путями через Серпуховско-Тимирязевскую линию и МЦК. Кроме того, временно до станции "Петровско-Разумовская" продлят действующие маршруты автобусов № 167, 170, 179, 215к, 563, 656, 672 и 763.



МЦК

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На участке Московского центрального кольца от станции Крымская до Хорошево 26 августа не будет движения. Это связно со строительством пешеходного тоннеля. Поезда перестанут ходить на указанном отрезке с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа. В это время закроют станции Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина.

Уточняется, что составы будут следовать по часовой стрелке до Крымской, а против часовой – до Хорошево. К привычному графику все вернутся утром 27 августа. Пассажирам на время ограничений рекомендуют пользоваться Большой кольцевой линией и другими линиями столичной подземки.



Трамваи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На востоке Москве 26–27 августа ограничат движение трамваев из-за проведения ремонтных работ. В частности, они не будут ходить через Богатырский мост. В выходные трамваи поедут по другим маршрутам:



4+50 – вместо Большой Оленьей улицы через Стромынку и метро "Преображенская площадь" (как трамвай 7);

– вместо Большой Оленьей улицы через Стромынку и метро "Преображенская площадь" (как трамвай 7); 11+25 – объединенный маршрут от остановки "Останкино" через метро "Сокольники" и "Преображенская площадь" до 16-й Парковой улицы.

трамваем 46

Улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также пассажирам предлагают пользоваться. Он курсирует между районом Богородское, метро "Преображенская площадь" и "Семеновская". Еще один альтернативный вариант – автобус 311. Он ходит между "ВДНХ" и Богородским.

По ночам с 23:30 до 05:30 в период с 25 по 31 августа в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за дорожных работ. В частности, с 25-го по 27-е число не будет движения транспорта в 1-м Колобовском переулке на участке от 2-го Колобовского до 3-го Колобовского переулков.

С 27 по 29 августа перекроют участок от 3-го Колобовского переулка до Цветного бульвара. С 29-го по 31-е число в ночное время не удастся проехать от Петровского бульвара до 1-го Колобовского переулка.

