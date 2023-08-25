Москвичам напомнили о приостановке движения на участке МЦК 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В субботу, 26 августа, на участке Московского центрального кольца (МЦК) не будет движения от станции Крымская до Хорошёво. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что остановка движения необходима для постройки пешеходного тоннеля на станции Тестовская, через которую в сентябре пройдет новый диаметр – МЦД-4.

Поезда прекратят движение от Крымской до Хорошёва с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа. В этот промежуток времени будут закрыты станции Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина.

Составы на МЦК будут следовать по часовой стрелке до станции Крымская, а против часовой – до станции Хорошёво. Интервалы движения поездов на остальных участках составят 8 минут, к обычному графику движение вернется утром 27 августа.

Пассажирам рекомендуют использовать для поездок Большую кольцевую и другие линии метро, построить удобный маршрут можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что эскалатор на выходе со станции "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии столичного метро закроют на плановый ремонт с 23 августа до 10 октября.

До этого в Дептрансе предупредили, что в связи со строительными мероприятиями движение по участку в районе улицы Рубцовско-Дворцовой ограничено с 24 августа до 24 декабря 2023 года.



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