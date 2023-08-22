Поезда не будут ходить на участке Курский вокзал – Железнодорожная 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Расписание поездов изменится на участке Курский вокзал – Железнодорожная с 02:10 26 августа до 04:30 27 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что от Курского вокзала до Нижегородской не будут курсировать поезда. Кроме того, электрички проследуют от и до станции Нижегородская. Также отменят часть поездов, увеличат интервалы до получаса до Нижегородской. Часть поездов будут следовать без остановок на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино, Чухлинка.

На Нижегородской есть пересадка на МЦК, Некрасовскую линию метро и БКЛ, а также на наземный транспорт, подчеркнули в Дептрансе.

"В период "окна" РЖД будут реконструировать инфраструктуру на участке от Курского вокзала до Нижегородской для подготовки к запуску D4, который состоится уже в сентябре", – пояснили в сообщении.

Пассажиры могут ознакомиться с маршрутом и временем отправления компенсационных автобусов на сайте ЦППК.

В Дептрансе Москвы порекомендовали пассажирам заранее планировать поездки.

Ранее в РЖД заявили, что график движения "Сапсанов" и "Невского экспресса" изменится с 14 сентября по 4 октября. Причиной внесения изменений в расписание стали ремонтные работы на станции Малая Вишера и на железнодорожном участке Лихославль – Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва.

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