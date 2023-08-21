Поезда не будут ходить на участке МЦК 26 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движения поездов на участке МЦК от Крымской до Хорошёво приостановят 26 августа, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что движения на закрытом участке не будет в обе стороны: по часовой стрелке поезда будут следовать только до станции Крымская, против часовой – до станции Хорошёво. Интервалы движения на остальном участке составят восемь минут.

С 03:00 26 августа до 03:00 27 августа будут закрыты станции Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина в связи со строительством пешеходного тоннеля на Тестовской, где уже в сентябре пройдет МЦД-4.

Утром 27 августа движение на МЦК полностью восстановится. Для поездок пассажирам предлагают воспользоваться Большой кольцевой линией и другими линиями метрополитена.

Ранее сообщалось, что эскалатор на выходе со станции "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии столичного метро закроют на плановый ремонт с 23 августа до 10 октября.

До этого в столичном Дептрансе предупредили, что 22 августа на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы перекроют движение. Уточнялось, что там пройдут киносъемки.