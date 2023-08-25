08:55Город
Несколько улиц в центре Москвы будут перекрывать по ночам с 25 по 31 августа
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Несколько улиц в центре Москвы будут перекрывать по ночам в период с 25 по 31 августа из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"С 25 августа до 31 августа каждую ночь с 23:30 до 05:30 в связи с заменой асфальта будет временно закрыто движение на ряде улиц в ЦАО", – говорится в сообщении.
Так, две ночи подряд – с 25 по 27 августа – движения не будет в 1-м Колобовском переулке на участке от 2-го Колобовского до 3-го Колобовского переулков. Следующие две ночи – с 27 по 29 августа – движения не будет уже на участке от 3-го Колобовского переулка до Цветного бульвара.
Кроме того, в ночное время с 29 по 31 августа будет перекрыт участок 3-го Колобовского переулка, от Петровского бульвара до 1-го Колобовского переулка.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы, в районе пересечения Хорошёвского шоссе и ТТК, изменилась схема движения. Так, до 6 июля следующего года из-за строительных работ на отдельных участках обоих дорог будут перекрыты одна или две полосы движения.
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