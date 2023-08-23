Трамвайное движение ограничат на востоке Москвы 26–27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение трамваев будет ограничено на востоке столицы 26–27 августа. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале московского Дептранса.

Как уточняет ведомство, это связано с ремонтом трамвайного узла у Богородского храма. В предстоящие выходные запланирован последний этап работ. На период действия ограничений трамваи не будут ходить через Богатырский мост.

"В эти дни трамваи поедут по измененным маршрутам: 4+50 – вместо Большой Оленьей улицы через Стромынку и метро "Преображенская площадь" (как трамвай 7); 11+25 – объединенный маршрут от остановки "Останкино" через метро "Сокольники" и "Преображенская площадь" до 16-й Парковой улицы", – говорится в публикации.

Дептранс призвал пассажиров воспользоваться трамваем 46, который курсирует между "Семеновской", "Преображенской площадью" и районом Богородское, или автобусом 311, который, в свою очередь, осуществляет движение между "ВДНХ" и Богородским.

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" будет закрыт с 26 по 28 августа.

Станция "Петровско-Разумовская" временно станет конечной. В период закрытия участка пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами с остановками у станций "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". Интервал движения транспорта в будни составит две минуты, в выходные – три минуты. Всего запустят около 50 автобусов с движением с 05:20 до 02:00.



Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют с 26 по 28 августа