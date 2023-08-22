Переезд у станции МЖД Топканово закроют 23–24 августа из-за ремонта дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Железнодорожный переезд у станции Топканово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) закроют 23–24 августа из-за проведения ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"С 09:00 до 15:00 23 и 24 августа на 135-м километре у станции Топканово в городском округе Кашира будет проводиться ремонт дорожного покрытия. Переезд для движения автотранспорта в это время будет закрыт", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали для объезда воспользоваться дорогой у железнодорожной станции Богатищево. МЖД призвала с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, которые необходимы для обеспечения безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей.

Ранее стало известно, что на некоторых участках в районе пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) и Хорошёвского шоссе с 21 августа ограничили движение. Там перекрыли несколько полос.