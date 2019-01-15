Что делать при опоздании на работу из-за сбоя в метро

Во вторник участок метро между станциями "Окружная" и "Селигерская" был временно закрыт из-за поступления воды. Между станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" курсировали бесплатные автобусы. Что делать, если в связи с поступлением воды вы опоздали на работу? В этом случае можно получить официальную справку от Московского метрополитена. Портал Москва 24 расскажет, как это сделать.
Опоздал на работу
Для начала нужно прояснить, что в Трудовом кодексе РФ нет понятия "опоздания на работу". Работодатель может расторгнуть договор без вашего согласия, если вы отсутствовали на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд или неоднократно не исполняли свои трудовые обязанности (в том числе по причине опозданий) без уважительной причины.
Авария или нарушение расписания на транспорте – это уважительная причина, но с вас могут потребовать подтверждение. Если руководителю достаточно устного подтверждения, то вы можете позвонить в справочное бюро метрополитена по телефонам: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25
Если с вас требуют письменного подтверждения, то Московский метрополитен может его выписать на официальном бланке, но для этого вам нужно будет обратиться за ним лично. В будни справку можно получить по адресу: улица Гиляровского, дом 37 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, по пятницам — с 08:00 до 15:30. В выходные вы можете обратиться за подтверждением на проспект Мира, дом 41, строение 2.
Важное дополнение: для получения справки нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Не успел на самолет
Если вы по причине закрытия станций опоздали на поезд, самолет или на какой-то другой вид транспорта, то есть возможность потребовать возмещения ущерба. Для этого вам нужно будет написать заявление о компенсации на имя начальника метрополитена и приложить документы, которые подтвердят ваши требования. Это могут быть билеты, чеки или квитанции. Отправить заявление нужно по адресу: проспект Мира, дом 41, строение 2.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте метрополитена или обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам 8 (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2)
Утром 15 января станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" временно закрыли из-за небольшого поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Между закрытыми станциями было запущено 50 компенсационных автобусов.
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Поступление воды опасности для инфраструктуры метро не несет, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за работы компенсационных автобусов. На временно закрытый участок уже подали напряжение. Движение поездов восстановили.
Причиной аварии могла стать выбитая пробка тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная".
Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.