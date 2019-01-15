Названы причины поступления воды в столичном метро

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Причиной поступления воды на нескольких станциях северного участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро стала выбитая пробка тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Мосметростроя" сообщает РИА Новости.

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек. На временно закрытый участок уже подали напряжение, на линию вышли поезда, но пока они ходят без пассажиров.

Между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" курсируют бесплатные компенсационные автобусы, которые перевезли за утро более 7,5 тысячи пассажиров.