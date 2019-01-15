Автобусы "КМ" перевезли 7,5 тысячи пассажиров между закрытыми станциями метро

Компенсационные автобусы, курсирующие между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро, перевезли за утро вторника 7,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщается в Twitter Мосгортранса.
На маршрут вышли 56 автобусов. На месте находятся сотрудники Мосгортранса, которые координируют работу бесплатных автобусов и помогают пассажирам. "С потоком пассажиров полностью справляемся", – написали в Мосгортрансе. Интервал движения автобусов составляет менее минуты.
Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек. Поступавшая на путь вода почти убрана, движение поездов восстановят в ближайшие часы.
Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе.
Появились первые кадры с места аварии на участке Люблинско-Дмитровской линии
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