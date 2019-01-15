Движение поездов на салатовой ветке метро восстановят в ближайшие часы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро будет восстановлено в течение ближайших часов. Об этом сообщается в Twitter столичного метро.

В метро сообщили, что поступавшая на путь вода почти убрана, работы вышли на финальную стадию.

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек.

Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе.

