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08:07

Водителей попросили отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

происшествия транспорт метро

08:07

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Столичных водителей призвали отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за закрытия трех станций Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

"На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что 50 компенсационных автобусов пустили между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

У закрытых станций дежурят сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и подскажут, как лучше проехать.

По предварительным данным, причиной сбоя могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

Утром 15 января из-за поступления воды закрыли станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Поступление воды на участке салатовой ветки метро не опасно для инфраструктуры

происшествия транспорт метро

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