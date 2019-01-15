Водителей попросили отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

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Столичных водителей призвали отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за закрытия трех станций Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

"На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что 50 компенсационных автобусов пустили между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

У закрытых станций дежурят сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и подскажут, как лучше проехать.

По предварительным данным, причиной сбоя могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

Утром 15 января из-за поступления воды закрыли станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

