Водителей попросили отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

Столичных водителей призвали отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за закрытия трех станций Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.
"На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что 50 компенсационных автобусов пустили между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.
У закрытых станций дежурят сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут сориентироваться и подскажут, как лучше проехать.
По предварительным данным, причиной сбоя могло стать повреждение инженерных коммуникаций.
Утром 15 января из-за поступления воды закрыли станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
Поступление воды на участке салатовой ветки метро не опасно для инфраструктуры
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