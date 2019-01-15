Напряжение подали на временно закрытый участок салатовой ветки метро

Напряжение подали на участок Люблинско-Дмитровской линии метро, временно закрытый из-за поступления воды. Первые поезда поедут без пассажиров, сообщили в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Работы завершены, подаем напряжение, первые поезда поедут без пассажиров", – сказано в сообщении метрополитена. В руководстве подземки пообещали скоро запустить движение с пассажирами.

15 января произошел сбой в движении поездов салатовой ветки метро. Из-за поступления воды пришлось временно закрыть для пассажиров три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Во время ликвидации последствий поступления воды запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Они курсируют между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".

Сообщается, что с путей временно закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии уже убрали весь грунт. При этом в метрополитене опровергли версию о повреждении инженерных коммуникаций. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты Мосинжпроекта и Мосметростроя.