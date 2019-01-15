Напряжение подали на временно закрытый участок салатовой ветки метро

Напряжение подали на участок Люблинско-Дмитровской линии метро, временно закрытый из-за поступления воды. Первые поезда поедут без пассажиров, сообщили в микроблоге столичной подземки в Twitter.
"Работы завершены, подаем напряжение, первые поезда поедут без пассажиров", – сказано в сообщении метрополитена. В руководстве подземки пообещали скоро запустить движение с пассажирами.
15 января произошел сбой в движении поездов салатовой ветки метро. Из-за поступления воды пришлось временно закрыть для пассажиров три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Во время ликвидации последствий поступления воды запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Они курсируют между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".
Сообщается, что с путей временно закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии уже убрали весь грунт. При этом в метрополитене опровергли версию о повреждении инженерных коммуникаций. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты Мосинжпроекта и Мосметростроя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.