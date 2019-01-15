Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Столичный метрополитен опроверг версию о повреждении инженерных коммуникаций. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты Мосинжпроекта и Мосметростроя. Об этом говорится на официальной странице московской подземки в Twitter.

"Причины произошедшего будут определяться на разборе, совместно с Мосинжпроектом, Мосметростроем и государственным строительным надзором. Пока делать выводы преждевременно, но абсолютно точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет", – говорится в сообщении.

Причины произошедшего будут определяться на разборе, совместно с Мосинжпроектом Мосметростроем и государственным строительным надзором. Пока делать выводы преждевременно, но абсолютно точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.



Сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии связан с поступлением воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что причиной сбоя в метро могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

По последним данным, движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" салатовой ветки Московского метро будет восстановлено в течение ближайших часов.



В Московском метрополитене прокомментировали аварию на участке Люблинско-Дмитровской линии

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек.