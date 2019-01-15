Весь грунт убрали с путей временно закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии

Участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, который временно закрыли из-за поступления воды, промывают, с участка убрали весь грунт.

"Идет промывка тоннеля чистой водой, грунт уже убрали", – говорится в сообщении московского метрополитена в Twitter.

Также сообщается, что специалисты подают напряжение, первые поезда поедут без пассажиров. Как уточняется, движение с пассажирами скоро будет запущено.

Ранее на закрытые станции прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Автобусы "КМ" перевезли 7,5 тысячи пассажиров между закрытыми станциями метро

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января. Из-за поступления воды временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек.

Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе.