Ликсутов прибыл на закрытые станции Люблинско-Дмитровской линии метро

На закрытые станции Люблинско-Дмитровской линии метро прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, говорится в сообщении транспортного комплекса в Twitter.
"На месте находятся заместитель мэра Москвы Ликсутов, начальник метро Виктор Козловский, генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков и руководители всех транспортных предприятий", – говорится в сообщении. Движение на участке планируют запустить в ближайшее время.
Виктор Козловский в эфире телеканала Москва 24 сообщил, что поступление воды и песка на участок салатовой ветки произошло через технологическое отверстие. При этом он отметил, что произошедшее не представляет угрозы для инфраструктуры метро.
Из-за временного закрытия станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Они перевезли уже порядка 7,5 тысячи человек.
Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе.
Во вторник утром из-за поступления воды временно закрыли станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
Аварийные службы устраняют последствия ЧП на салатовой ветке метро
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