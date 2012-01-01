Автоэксперт Хайцеэр назвал способы сэкономить на ремонте машины

Ремонтировать авто в России становится все дороже: средний чек на услуги сервисов этой осенью, по разным оценкам, вырос на 16–26%. В материале Москвы 24 вместе с экспертами разбираемся, можно ли сэкономить на обслуживании личного транспорта.
Цена мастера
Средний чек на услуги автосервисов в России минувшей осенью составил примерно 10,5 тысячи рублей. Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании по обслуживанию автомобилей.
По данным организации, сильнее всего подорожали снятие и установка защиты двигателя (+56%), поиск неисправности в электрооборудовании (+31%), утечек масла и других технических жидкостей (+20%), а также обслуживание направляющих передних суппортов (+36%). В основном на росте цен отразились инфляция и более ответственный подход водителей к состоянию своих машин, утверждает директор сети сервисов Татьяна Овчинникова.
В то же время в Союзе автосервисов России заявили об увеличении среднего чека минувшей осенью на 16%. По данным объединения, на стоимости отразились цены аренды, а также рост зарплат и накладных затрат вроде электроэнергии.
При этом на увеличение среднего чека повлиял и высокий спрос на подержанные автомобили, поделилась своим мнением автоэксперт Юлия Милославская. По ее словам, такие машины имеют больший износ, что увеличивает потребность в ремонте, техническом обслуживании и регулярной замене запчастей.
Как сэкономить?
Самый очевидный способ сократить расходы на обслуживание – ремонтировать машину самостоятельно. Однако подойдет это только тем, кто обладает навыками механика, заметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Еще один вариант – обратиться к частному мастеру. При этом важно обратить внимание на отзывы о качестве его работы, подчеркнул Хайцеэр.
Также автовладельцы могут сэкономить на аналоговых запчастях, которые стоят дешевле. Однако необходимо искать качественный продукт: по словам Хайцеэра, на сегодняшний день маркетплейсы продают 75% комплектующих не самого высокого уровня.
В свою очередь, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что оптимизировать траты помогут соблюдение сервисных интервалов и регулярные проверки состояния авто. Это позволит продлить срок службы машины и обезопасить себя от более дорогостоящего ремонта в будущем, объяснил специалист.
Кадаков напомнил, что у каждой детали свой сервисный интервал: к примеру, это может быть замена раз в 10, 12, 15 тысяч километров. Износ же рискует проявиться в любой момент, предупредил специалист.