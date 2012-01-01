Автоэксперт Хайцеэр назвал способы сэкономить на ремонте машины

Ремонтировать авто в России становится все дороже: средний чек на услуги сервисов этой осенью, по разным оценкам, вырос на 16–26%. В материале Москвы 24 вместе с экспертами разбираемся, можно ли сэкономить на обслуживании личного транспорта.

Цена мастера

Средний чек на услуги автосервисов в России минувшей осенью составил примерно 10,5 тысячи рублей. Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании по обслуживанию автомобилей.

По данным организации, сильнее всего подорожали снятие и установка защиты двигателя (+56%), поиск неисправности в электрооборудовании (+31%), утечек масла и других технических жидкостей (+20%), а также обслуживание направляющих передних суппортов (+36%). В основном на росте цен отразились инфляция и более ответственный подход водителей к состоянию своих машин, утверждает директор сети сервисов Татьяна Овчинникова.





Татьяна Овчинникова директор сети автосервисов Автовладельцы более тщательно ухаживают за своими автомобилями, заблаговременно готовятся к смене сезона, вкладывают средства в сохранение и продление жизни автомобилей. Об этом говорят увеличение нормо-часов на одного клиента, рост числа запчастей в каждом чеке. Ремонты становятся более сложными и трудоемкими, они требуют больше различных запчастей и услуг.

В то же время в Союзе автосервисов России заявили об увеличении среднего чека минувшей осенью на 16%. По данным объединения, на стоимости отразились цены аренды, а также рост зарплат и накладных затрат вроде электроэнергии.

При этом на увеличение среднего чека повлиял и высокий спрос на подержанные автомобили, поделилась своим мнением автоэксперт Юлия Милославская. По ее словам, такие машины имеют больший износ, что увеличивает потребность в ремонте, техническом обслуживании и регулярной замене запчастей.

Как сэкономить?

Самый очевидный способ сократить расходы на обслуживание – ремонтировать машину самостоятельно. Однако подойдет это только тем, кто обладает навыками механика, заметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Еще один вариант – обратиться к частному мастеру. При этом важно обратить внимание на отзывы о качестве его работы, подчеркнул Хайцеэр.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Частных мастеров становится все меньше, плюс во многих случаях они не несут никакой ответственности, так как не работают официально. Вы потом не сможете предъявить претензии.

Также автовладельцы могут сэкономить на аналоговых запчастях, которые стоят дешевле. Однако необходимо искать качественный продукт: по словам Хайцеэра, на сегодняшний день маркетплейсы продают 75% комплектующих не самого высокого уровня.

В свою очередь, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что оптимизировать траты помогут соблюдение сервисных интервалов и регулярные проверки состояния авто. Это позволит продлить срок службы машины и обезопасить себя от более дорогостоящего ремонта в будущем, объяснил специалист.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Есть инструкции по эксплуатации, где указаны сервисные интервалы. Если подходит момент менять, например, свечи, значит, нужно это сделать вовремя во избежание проблем.

Кадаков напомнил, что у каждой детали свой сервисный интервал: к примеру, это может быть замена раз в 10, 12, 15 тысяч километров. Износ же рискует проявиться в любой момент, предупредил специалист.