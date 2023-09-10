Пересадки, тарифы и новые вокзалы: главное об открытии МЦД-4

9 сентября в Москве открылась линия МЦД-4 "Калужско-Нижегородский": она протянулась через весь город, соединив Железнодорожный (Балашиха), Внуково и Апрелевку. Новый диаметр разгрузит многие станции метро и соседние автомагистрали, а также сэкономит пассажирам затраты на проезд и предложит удобные альтернативные маршруты. Подробнее – в материале Москвы 24.

86 километров

Маршрут МЦД-4 протянулся на 86 километров от подмосковной Апрелевки до станции Железнодорожная в Балашихе и соединит семь столичных вокзалов:



Белорусский;

Савеловский;

Рижский;

Ленинградский;

Казанский;

Ярославский;

Курский.

Среди всех диаметров на D4 больше всего пересадок: сейчас их 38 вариантов.

Для запуска МЦД-4 специалисты построили 100 километров новых путей, еще 54 километра было реконструировано. Также к запуску МЦД-4 подготовили восемь железнодорожных мостов, пять эстакад, 42 путепровода и искусственных сооружений. Причем все эти работы прошли без остановки движения автомобилей, метро, поездов МЦК, МЦД-1 и МЦД-2.

В ходе работ был модернизирован участок Савеловская – Белорусская – Беговая и обновлена вся инфраструктура. К примеру, на станции Площадь трех вокзалов вместо устаревших остановок электричек появился новый московский городской вокзал. Кроме того, к запуску D4 был завершен второй этап строительства станции Марьина Роща. Всего полноценными московскими городскими вокзалами стали 24 станции – почти 70% от общего количества.

Тарифы

Маршрут МЦД-4 разделен на три тарифные зоны:



Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

"Центральная" . В эту тарифную зону вошли все станции от Внуково до Реутова, а также Киевский вокзал и ответвление на Новопеределкино. Одна поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК стоит 50 рублей.

. В эту тарифную зону вошли все станции от Внуково до Реутова, а также Киевский вокзал и ответвление на Новопеределкино. Одна поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК стоит 50 рублей. "Пригород" . В эту зону включили станции от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Здесь разовая поездка по "Кошельку" с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК стоит 65 рублей.

. В эту зону включили станции от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Здесь разовая поездка по "Кошельку" с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК стоит 65 рублей. "Дальняя" . Сюда вошли станции от Нары до Дачной и от Черного до Крутого. Разовая поездка по билету "Кошелек" с пересадкой на метро и МЦК в этой зоне обойдется в 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону в дальнем пригороде.

С новыми тарифами пассажиры смогут сэкономить на поездках в среднем до 67 тысяч рублей в год.

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Также расплачиваться за проезд можно по действующим железнодорожным билетам и абонементам.

Кроме метро и МЦК, доступны пересадки и между другими диаметрами. Пока их восемь, но в 2025-м количество вырастет до 12. Чтобы бесплатно пересесть на другой транспорт, нужно оплатить проезд билетом "Кошелек" карты "Тройка" или банковской картой. При этом важно приложить карту к турникету или валидатору и на входе, и на выходе.

С началом работы МЦД-4 на некоторых маршрутах новых диаметров выросло время бесплатной пересадки на метро – с 90 до 120 минут. Такая опция появится не следующих участках пути:



МЦД-3 от станций Ипподром и Раменское до станций Ховрино, Лихоборы и Петровско-Разумовская.

МЦД-3 от станций Зеленоград-Крюково и Фирсановская до остановок Вешняки, Выхино и Косино.

МЦД-4 на участке Железнодорожная – Аминьевская.

МЦД-4 от станций Апрелевка и Победа до остановок Чухлинка, Нижегородская, Серп и Молот, Курская.

МЦД-4 от Кокошкино и Толстопальцево до Чухлинки и Нижегородской.

МЦД-4 от Лесного городка до Чухлинки.

Плюсы для пассажиров

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

С открытием МЦД-4 график движения станет гораздо удобнее: интервал между поездами составит в среднем 5,5 минуты в часы пик и 10–15 минут в обычное время. Кроме того, больше не будет дневных перерывов.

Также запуск МЦД-4 поможет разгрузить на 9% прилегающие линии метро. Меньше автомобилей станет на Киевском, Боровском и Носовихинском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. С новым маршрутом стало проще доехать до парка Победы, Мещерского леса, лесопарка "Кусково" и парка Олимпийской деревни.

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Кроме того, с открытием МЦД-4 теперь намного легче добираться до аэропортов Шереметьево и Внуково. Чтобы доехать до первой воздушной гавани, достаточно пересесть на "Аэроэкспресс" на станциях Тестовская, Белорусская и Савеловская. До второй – на Аминьевской.

Коснулись обновления и подвижного состава: по диаметральным маршрутам пассажиров повезут новые поезда. В дальнем пригороде на МЦД-4 обновили 45% составов. Еще 55% – надежные поезда предыдущего поколения ЭД4М.

Планируется, что полностью подвижной состав на МЦД-4 обновят к концу 2025 года.