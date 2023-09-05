Пересадки на метро, МЦК и другие диаметры будут бесплатными с будущего МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Пассажиры будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) смогут совершать бесплатные пересадки на станции столичного метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и других диаметров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Новый МЦД-4 мы откроем в ближайшие дни. По решению Сергея Собянина цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Ликсутова, подобная мера позволит сделать проезд для некоторых пассажиров почти в три раза дешевле.

Всего же на МЦД-4 будут предусмотрены три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя", проезд по которым составит 50, 65 и 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону соответственно. При оплате проезда "Тройкой" совершить пересадку с каждой зоны на метро можно будет бесплатно.

Ранее в Москве началась обкатка поездов перед запуском МЦД-4. Диаметр свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный города Балашихи. Во время обкатки специалисты проверили инфраструктуру, поезда, объекты энергетики и локомотивные бригады к новым маршрутам.



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