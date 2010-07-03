Эксперты оценили возможность в новом КоАП "обнулить" нарушения ПДД

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) хотят предусмотреть возможность "обнуления" нарушений ПДД. Если водитель вовремя оплатит штраф, полученный с камеры фотовидеофиксации, то ему не грозит более жесткое наказание при повторном инциденте. Выясняем, будут ли этой возможностью пользоваться автолюбители и не станет ли она послаблением для злостных нарушителей.



Понять и простить?

Член рабочей группы по подготовке проекта нового КоАП, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин рассказал, что в новой редакции кодекса предусмотрена возможность "обнуления" нарушения ПДД. Он также пояснил, каким образом это будет работать. Если водитель совершил нарушение и его зафиксировала камера, но он вовремя оплатил штраф, то следующий аналогичный проступок уже не будет считаться повторным.

Сегодня, если автолюбитель в течение года после нарушения снова серьезно превысил скорость, проехал на красный свет, пересек сплошную или прокатился пьяным за рулем, ему грозит более жесткое наказание, вплоть до временного лишения прав или даже уголовной ответственности. Штрафом могут ограничиться лишь те водители, которые повторно попали в поле зрение камеры.

В конце января этого года Минюст РФ опубликовал проект нового КоАП. В том числе в обновленном документе были в несколько раз увеличены штрафы за нарушения ПДД и повышены сроки административной ответственности.

Тогда кодекс жестко раскритиковали в Госдуме, а российский премьер Михаил Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов. Публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля этого года. Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года, однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.



Брешь для нарушителей?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что сейчас суд за повторное нарушение может лишить прав, а инспектор ГИБДД – на месте увеличить сумму штрафа. Также штраф с большей суммой придет на почту, если водитель повторно нарвется на камеру.

"Если повторное фиксирует камера, то это однозначно будет только штраф – максимум 5 тысяч рублей. А за повторное, например, превышение скорости инспектор составляет протокол, передает решение мировому судье, и он уже смотрит по распечатке из базы нарушений, где видит, повторное это нарушение или нет, и соответственно наказывает", – пояснил он.





Лев Воропаев автоюрист Инспекторы связываются по рации с дежурной частью и узнают о всех нарушениях человека. Обычно это делают по неоплаченным штрафам у водителя.

По мнению юриста, "обнуление" наказаний за нарушение ПДД может помочь увеличить собираемость штрафов. Однако, по его словам, чисто технически возможные изменения будет не просто применять на практике.

"Формально, если судья хочет лишить прав водителя, он не сможет оценивать предыдущие наказания как отягчающее обстоятельство. Ему нужна будет информационная база, чтобы узнать, что эти штрафы оплачены и их нельзя принимать во внимание. Сотрудники ГИБДД и сейчас непонятно как дают эту распечатку по штрафам, а в будущем им надо будет еще отслеживать, что штраф оплатили и он "обнулился", – пояснил Воропаев.



Глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов также считает, что возможное послабление является несвоевременным и "вредным" для безопасности на дорогах.





Максим Едрышов глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Человек, оплативший штраф, не будет привлекаться к ответственности, таким образом, все нарушения ПДД за повторность будут похоронены. Это не лучшим образом может сказаться на безопасности в том числе.

По его словам, сейчас есть проблема, связанная с тем, что если за рулем автомобиля находится не собственник машины, то штраф все равно приходит владельцу авто, это отражается затем на повторном наказании. Эксперт считает, что процедура обжалования в этом случае достаточно сложная.

"В этой ситуации нужна система, которая позволила бы собственнику достаточно просто обжаловать и переписать штраф на того, кто был за рулем. Сейчас этой процедуры нет в электронном виде, надо писать обращение, идти в ГИБДД и самому все доказывать. В этом направлении надо думать, а не просто взять и обнулить все штрафы", – подчеркнул Едрышов.

Собеседник Москвы 24 добавил, что более строгое наказание за повторное нарушение действительно дисциплинирует многих водителей, которые после первого штрафа потом ездят более аккуратно и осторожно. Ярким примером, по его мнению, является штраф в тысячу рублей за проезд на красный свет. Повторное наказание – в пять раз строже, поэтому водители стараются не проскакивать на мигающий светофор, заключил автоэксперт.