Москвичам рассказали о дорожных ограничениях 2–3 сентября

В субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, в столице ограничат движение на некоторых улицах. Кроме того, в выходные изменятся несколько автобусных маршрутов. Какие транспортные нововведения ждут жителей города – в материале Москвы 24.



Перекрытия на улицах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С наступлением выходных сразу на двух столичных улицах ограничат движение из-за киносъемок. С 2 до 4 сентября краткосрочные перекрытия на 5–10 минут будут на Садовнической и Овчинниковской набережных. Также 2 сентября с 05:00 до 08:00 из-за съемок станут периодически закрывать для проезда Большой Устьинский мост. Однако перерывы продлятся не более минуты.

Кроме того, 3 сентября запланированы ограничения для проведения Московского урбанистического форума и других мероприятий. В частности, с 12:10 до 13:45 будет перекрыто движение по Подколокольному переулку от улицы Солянки до Малого Ивановского переулка. Здесь же нельзя будет парковаться с 00:01 до конца мероприятий.

Также на ряде улиц изменится схема движения из-за ремонтных работ. Например, с 1 сентября закрывается участок Солнечной улицы в районе Луганской улицы. Движения по нему не будет до 30 октября. Кроме того, с 1 сентября и до конца месяца закроют одну полосу на участке Филевского бульвара. Здесь организуют реверсивное движение. Перекрытия нужны для строительства инженерных сетей.



Изменение маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 03:00 2 сентября до 03:00 3 сентября изменится расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Это связано со строительством станции Лианозово.

В частности, на Савеловском направлении некоторые поезда будут отменены. Кроме того, интервалы движения частично увеличатся до одного часа. Некоторые поезда поедут не со всеми остановками.

Часть составов отменят и на Белорусском направлении. При этом интервал между поездами растянется до получаса. Кроме того, часть электричек не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская. Точное расписание можно посмотреть на сайте и в приложении ЦППК.

Также ограничения коснутся и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Большая часть из них будет отменена, а интервалы движения между оставшимися составами значительно увеличатся. Актуальное расписание можно найти на сайте перевозчика.

С 2 сентября часть автобусов поедет по-новому в связи с ожидаемым открытием МЦД-4. Это коснется таких маршрутов, как 620, 14, 198, 205, 32, 166, 870, 450. Кроме того, с 2 сентября появится новый маршрут c162, который будет курсировать между станцией МЦД-4 Толстопальцево и поселением Московский. Более подробную информацию об этих и других изменениях можно найти на Едином транспортном портале.

