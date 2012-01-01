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08 апреля, 17:06

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Депутат Ющенко оценил риски полной блокировки иностранных хостингов в России

"Ключ за рубежом": заблокируют ли в РФ иностранные хостинги в ближайшее время

В Госдуме не исключают, что зарубежные хостинг-провайдеры в России полностью заблокируют в ближайшие годы. Насколько реальна такая мера и каких интернет-ресурсов она коснется, разбиралась Москва 24.

Провайдеры "не приземлились"

Фото: 123RF/yacobchuk

В ближайшие несколько лет иностранные хостинги могут подвергнуться в России полной блокировке, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, это произойдет в случае, если провайдеры "продолжат игнорировать" законодательство страны.

Сигналы о возможных масштабных сбоях в их работе уже есть. Эти сбои, пусть и кратковременные, должны стать тревожным звоночком для бизнеса, зависящего от стабильного доступа к своим цифровым ресурсам, но при этом продолжающего верить в надежность работы зарубежных хостингов.
Антон Немкин
член комитета Госдумы по информационной политике

За последнее время массовые сбои в Рунете участились. В частности, в конце марта 2025 года пользователи жаловались на неполадки в работе мессенджеров, банковских приложений, сотовых операторов и интернет-провайдеров. В Роскомнадзоре тогда объяснили, что проблема возникла из-за использования сервисами иностранной серверной инфраструктуры, и призвали их переходить на отечественные хостинги.

Всего на сегодняшний день в России ограничили доступ к сайтам 12 крупных иностранных хостинг-провайдеров. Также на них наложили штрафы общей суммой в 402,9 миллиона рублей.

Подобные меры вызваны несоблюдением компаниями закона "О приземлении", пояснили в Роскомнадзоре. Сейчас зарубежные провайдеры, которые хотят работать в РФ, должны открыть на территории страны представительство. Среди других требований – разместить на своем сайте форму обратной связи с российскими пользователями, а также зарегистрироваться в Роскомнадзоре для взаимодействия с властями.

Цифровой суверенитет

Фото: depositphotos/peus

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал шанс полной блокировки хостинг-провайдеров вполне реальным. При этом он пояснил, что зарубежные компании не спешат выполнять законодательство РФ, потому что доля российских сервисов в их инфраструктуре невелика.

"Для них это не особо выгодный бизнес, с которого они получают условно три копейки", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.

После начала СВО ресурсы наших государственных органов перешли на отечественные сервисы. Но есть масса частных лиц, которые этого пока не сделали: это и сотовые операторы, и центры по обработке данных.
Денис Кусков
генеральный директор Telecom Daily

Кусков предупредил, что блокировки иностранных хостингов приведут к тому, что размещенные на них ресурсы российских компаний окажутся временно недоступны для пользователей. Доступ восстановится только после того, как все данные перенесут на хостинг-провайдеры в РФ.

Однако первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил Москве 24, что речи о блокировке зарубежных хостинг-провайдеров не идет. В теории же остановить их работу в случае несоблюдения российских законов возможно.

Есть определенные этапы у Роскомнадзора: предупреждение, замедление и блокировка. Это делается потому, что, если мы говорим о цифровом суверенитете России, нужно, чтобы компании отвечали сегодняшним техническим вызовам. А когда ключи от аппаратуры находятся у кого-то другого (зарубежных хостингов. – Прим. ред.), контролировать действия технических служб невозможно.
Александр Ющенко
первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

В любом случае, в ближайшее время никаких проблем с доступом к интернет-сервисам возникать не должно. Как подчеркнул депутат, сейчас в цифровом сегменте России есть успешные передовые наработки, которые позволяют компаниям легко пользоваться отечественными провайдерами. В связи с этим РКН рекомендовал размещать сайты на мощностях российских провайдеров, добросовестно выполняющих законы.

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