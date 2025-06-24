Покоривший соцсети комментатор Липелис объяснил свою дикцию на матче в Саратове

Комментатор Владимир Липелис взорвал соцсети благодаря работе на одном из футбольных матчей в Саратове. Теперь фанаты требуют дать ему возможность поработать на играх РПЛ или даже "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной". В то же время некоторые обвинили Липелиса в том, что он вышел в эфир нетрезвым. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Пошла тепленькая"

Комментатор Владимир Липелис проснулся знаменитым после работы на матче Кубка Приволжья между саратовской СШОР № 14 "Волга" и тольяттинским "Бомббаром". На трибунах игру, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, посмотрели чуть больше сотни человек, однако нарезки с трансляции набрали в соцсетях тысячи просмотров.

Со вступительной речи стало ясно, что с громким хриплым голосом Липелиса скучать точно не придется.





Владимир Липелис комментатор День добрый, дорогие друзья! Прекрасная погода английская – вот и я. И душа моя! Пошла тепленькая, как говорится.

А дальше – почти два часа оригинальных реплик. К примеру, когда игрок саратовцев Роберт Джигеров забил первый гол, добив мяч в сетку ценой травмы, Липелис в эфире запел.

"Гол! Да, иди сюда! Оле-ола, вперед, "Волга"! Ола-оле, вперед к мечте! Пошла тепленькая. 1:0, дорогие друзья, (забил) ценой практически жизни", – обрисовал момент комментатор.

На вопрос коллеги Липелиса по репортажу Александра Кузнецова, кто же замкнул передачу при первом голе, Владимир без раздумий выкрикнул: "Герд Мюллер", внезапно вспомнив легенду мюнхенской "Баварии" и сборной ФРГ.

Были и другие необычные повороты. Стадион "Авангард", на котором бились команды, Липелис назвал "Сантьяго Авангардо", а автора дубля в составе "Волги" Араика Петросяна комментатор охарактеризовал как "самого лучшего из армян".

Заканчивал репортаж Липелис не менее оригинально.

"С победой, дорогие друзья! Good job (в переводе с английского – хорошая работа. – Прим. ред.). "Волга"-матушка! Всем спасибо, все свободны", – произнес комментатор.

"Был абсолютно трезвый"

После того как нарезки трансляции начали разлетаться по десяткам пабликов в соцсетях, пользователи буквально потребовали дать Липелису шанс проявить себя на более высоком уровне.

"Скоро станет легендой", "он должен комментировать Суперкубок России", "предлагаю поставить его на РПЛ, просмотры вверх пойдут", "легенда местного комментирования матчей, кумир молодежи!" – написали пользователи.

Также в соцсетях предложили доверить Липелису работу на "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной", а также матчах Английской Премьер-лиги. А у одного из стриминговых сервисов, который показывает в том числе футбол, болельщики начали просить взять Владимира на работу. При этом звезду соцсетей уже пригласил казанский "Рубин", благодаря чему Липелис должен отработать товарищеский матч клуба РПЛ с "КАМАЗом" 28 июня.

Еще дальше пошел спортивный комментатор Роман Нагучев, который в своем телеграм-канале предложил вручить коллеге главную телевизионную премию ТЭФИ.

"ТЭФИ лучшему комментатору в этом году без конкуренции", – написал он.

Однако в то же время некоторые пользователи заподозрили Липелиса в том, что в эфире он работал "под градусом". Кто-то даже дал ему обидное прозвище "пресс-алкаше". Все дело в дикции, которую вполне можно принять за манеру общения выпившего человека.

Сам Владимир в многочисленных интервью, которые записали с ним после бума в соцсетях, заверил, что алкоголя в его жизни нет.





Владимир Липелис комментатор Я не пью вообще, от слова полностью, за рулем был, с детьми. У меня два высших образования, чемпион России, первый разряд по шахматам, тренирую детей. Люблю шутить, но я брутальный очень. Был абсолютно трезвый. А почему я разговариваю так? У меня удалили зуб – "восьмерку", десна закусывает "семеркой", из-за этого, грубо говоря, "жует кассету".

"Я всей душой болел за СШОР № 14 "Волга"! Я не фанател, а болел! Хорошо играла эта команда из Тольятти, но я пришел и искренне болею за СШОР № 14 "Волга", тренера хорошо знаю. Я абсолютно адекватный, это моя душа так спела. Певчая птица! Я, конечно, не Губерниев, но могу его в отпуск подменить, если нужно", – рассказал Липелис РИА Новости.

В беседе с изданием "Подъем" Владимир назвал себя "большим могучим мужчиной с бородой".

"Детишки меня очень любят, я их тоже. Все выиграли, все хорошо, все классно, переполнен эмоциями. Я как будто Брестскую крепость защищал в этот момент. Я горжусь тем, что тренирую детишек, и ни о чем не жалею", – отметил комментатор.

Также Липелис признался журналистам, что мечтает прокомментировать финал чемпионата мира по футболу с участием сборной России, которая обыграет бразильцев 2:0. После этого, по его представлениям, страна "будет сходить с ума неделю", танцевать и боготворить главного тренера Валерия Карпина.