Успех "Сити" и гол вратаря "Лацио". Как прошел первый день группового этапа ЛЧ

19 сентября начался групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как прошел дебютный день очередного розыгрыша еврокубков и какие сюрпризы он преподнес.

ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд

Фото: AP Photo/Michel Euler

Бесспорно, это главная вывеска первого дня группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ еще недавно всерьез рассчитывал взять свой первый трофей в ЛЧ и боролся за него с мюнхенской "Баварией". "Боруссия" когда-то его выигрывала – в далеком 1997-м. С тех пор "шмели" лишь раз оказывались в финале самого престижного клубного турнира – в 2013-м. И за последние десять лет не подобрались даже на пушечный выстрел к подобному результату.

Встреча ПСЖ и "Боруссии" была интересна еще и тем, как парижский клуб будет играть после ухода в межсезонье сразу трех ведущих футболистов – Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Как показала практика, и без них парижане оказались способны дать бой.

Первый тайм вышел не самым зажигательным, но все-таки подарил несколько интересных моментов. На 19-й минуте Витинья едва не открыл счет после классного удара с линии штрафной – гостей спасла штанга. А на 40-й возник спорный момент в штрафной "Боруссии": мяч попал в руку Никласу Зюле, но главный арбитр на видеоповторе не увидел основания для того, чтобы поставить пенальти.

Впрочем, ровно такой же момент (и снова с участием Зюле) случился в самом начале второго тайма – на 47-й минуте. На этот раз рефери зафиксировал нарушение и назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе. Не прошло и десяти минут, как ПСЖ удвоил преимущество: Витинья и Ашраф Хакими разыграли в штрафной великолепную комбинацию, которая закончилась точным ударом марокканца. "Шмели" так и не смогли ничем ответить, так что этот счет и стал итоговым – 2:0.

"Манчестер Сити" – "Црвена Звезда"

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Действующий победитель Лиги чемпионов у себя дома едва не сотворил сенсацию со знаком минус. Вряд ли кто-то ожидал чудес от клуба из Белграда, но в первом тайме у них получилось продемонстрировать их по максимуму.

До перерыва футболисты "Манчестер Сити" нанесли 22 (!) безголевых удара по воротам соперника против одной попытки у сербского клуба. Но именно "Црвена" сумела превратить свой единственный шанс в забитый мяч. Все произошло, можно сказать, неожиданно. Уже в компенсированное к первому тайму время Осман Букари разогнал контратаку, отыгрался с Мирко Иваничем и нанес точный удар – без особых шансов для Эдерсона. Судейская бригада поначалу усмотрела в моменте офсайд. Но после проверки VAR взятие ворот было засчитано.

Впрочем, для главного апсета турнира сил у "Црвены Звезды" все-таки не хватило – второй тайм расставил все по своим местам. Уже на 47-й минуте с прекрасной передачи Эрлинга Холанда счет сравнял Хулиан Альварес. А на 60-й все тот же Альварес после нескольких неудачных попыток и блестящих спасений голкипера Омри Глазера вывел команду вперед, оформив дубль.

Несмотря на комфортный для себя счет, "Сити" по традиции продолжил утюжить оборону соперника и вполне мог забить еще как минимум пять голов. Получился, однако, лишь один – на 73-й минуте Фил Фоден подал в штрафную на Родри, который развернулся, подстроился под мяч и нанес точный удар мимо вратаря сербской команды, установив окончательный счет в матче.

"Лацио" – "Атлетико"

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Еще более интересный сюжет развернулся в этот вечер в Риме. "Атлетико", который с небольшим перевесом считался фаворитом встречи, достаточно быстро открыл счет. На 29-й минуте Науэль Молина с правого фланга выдал пас на Пабло Барриоса. Испанец попытался нанести удар низом – получилось не слишком качественно, но мяч попал в защитника "Лацио" и после рикошета залетел в сетку ворот.

Забив гол, команда Диего Симеоне в своем привычном формате села в глухую оборону, где, по всей видимости, и намеревалась пробыть до финального свистка. Но "Лацио" все-таки сумел дожать испанцев и сравнял счет. Причем сделал это таким образом, которым не удавалось практически никому и никогда.

На последней добавленной минуте второго тайма голкипер "Лацио" Иван Проведель (кстати, итальянец с российскими корнями) пришел в штрафную "Атлетико" на подачу углового. Стандарт, казалось, был подан максимально плохо, но мяч остался в игре, и защитник "матрасников" выбил его на фланг прямо на игрока "Лацио". Спустя несколько мгновений снаряд оказался у Луиса Альберто, тот забросил его в штрафную, а вратарь хозяев выпрыгнул и головой буквально вколотил мяч сетку.

Интересно, что Проведель стал лишь вторым голкипером в истории, который сумел забить гол с игры в поединке Лиги чемпионов. До этого такое удавалось только вратарю бельгийского "Стандарда" Синану Болату в далеком 2009-м году.

Другие матчи

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Одна из наиболее громких афиш этого вечера "Милан" – "Ньюкасл" надежд болельщиков совсем не оправдала. Итальянская команда доминировала большую часть встречи, но транжирила один момент за другим. Особенно комичным получился эпизод в середине второго тайма, когда Рафаэл Леау имел шанс выйти на рандеву с голкипером, но полез в совсем ненужный дриблинг, решил пробить по воротам пяткой и споткнулся о собственную ногу. Матч так и закончился с нулями на табло.

Напротив, самой голевой вышла встреча "Барселоны" и "Антверпена". Испанский гранд буквально уничтожил бельгийский клуб, забив тому пять безответных мячей. Дважды отличился Жоау Феликс, по голу оформили Роберт Левандовски и Гави. Кроме того, автогол на свой счет записал защитник "Антверпена" Йелле Батай.

С одинаковым счетом 3:1 и с похожими сюжетами закончились матчи "Шахтер" – "Порту" и "Янг Бойз" – "Лейпциг". И в том, и в другом поединке сильнее оказались гости.

"Порту" открыл счет на восьмой минуте благодаря точному удару Вендерсона Галено. Спустя пять минут Кевин Келси уравнял баланс. Но почти сразу же Галено оформил дубль. А на 29-й минуте Мехди Тареми с подачи все того же Вендерсона увеличил преимущество португальцев.

Почти то же самое произошло и в матче в Швейцарии, но с большими временными интервалами. Мохамед Симакан уже на третьей минуте вывел "Лейпциг" вперед. Через полчаса Мешак Элиа счет сравнял. Однако на 73-й Ксавер Шлагер вновь увеличил отставание. А Беньямин Шешко в компенсированное время поставил точку в матче.

Наконец, последняя игра – "Фейеноорд" – "Селтик" – получилась предсказуемой по результату, но не по содержанию. Прошлогодний финалист Лиги конференций повел перед самым перерывом благодаря великолепному удару со штрафного в исполнении Калвина Стенгса. На 63-й минуте защитник "Селтика" Густаф Лагербильке привез пенальти и вдобавок оставил свою команду в меньшинстве. Однако "Фейеноорд" не сумел распорядиться таким подарком – Джо Харт парировал удар с точки в исполнении Игора Пайшао.

Тем не менее перевернуть игру у шотландского клуба не вышло. Через пять минут у "Селтика" был удален еще один игрок – Один Тьяго Хольм. А на 76-й Алиреза Джаханбакш забил второй и финальный гол в этом матче.