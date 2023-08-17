Трудовая победа: как "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА

16 августа английский "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:1 в основное время и 5:4 – в серии одиннадцатиметровых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как подопечные Хосепа Гвардиолы взяли новый для себя трофей.



Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Два месяца назад "Манчестер Сити" закрыл главный гештальт в своей почти что полуторавековой истории – завоевал кубок Лиги чемпионов УЕФА, чем поставил точку в вопросе талантов тренера Хосепа Гвардиолы и способности "Сити" выиграть что-то серьезнее Английской Премьер-лиги. И пусть соперник в финале на этот раз был куда проще (все-таки миланский "Интер" обещал меньше сюрпризов, чем "Челси" два года назад), победа получилась красивой, драматичной и абсолютно заслуженной.

Ровно то же самое можно было сказать и про решающий матч Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой".

Футболисты испанского клуба изначально считались фаворитами финала, но римляне сумели навязать серьезную борьбу, забили первыми, а после пропущенного в ответ мяча дотянули поединок до серии пенальти. Однако "Севилья" все-таки оказалась сильнее, выиграв таким образом седьмой трофей ЛЕ.

В матче за Суперкубок УЕФА тоже все казалось относительно предсказуемым. Хотя бы потому, что "Севилья" из шести предыдущих попыток битвы за трофей успешно реализовала всего одну – это случилось в 2006 году, когда клуб из Андалусии впервые выиграл Лигу Европы (тогда этот турнир еще назывался Кубком УЕФА), а в Суперкубке была повержена "Барселона".

Тем не менее битва "Манчестера" и "Севильи" вышла не менее интригующей, чем два последних еврокубковых финала, и по большому счету могла закончиться как угодно.

В первые минуты активнее были игроки английского клуба, великолепный момент был у Натана Аке, но Яссин Буну спас "Севилью". А на 25-й минуте счет неожиданно открыла команда Хосе Луиса Мендилибара: с левого фланга Маркос Акунья сделал заброс в штрафную, а Юссеф Эн-Несири выпрыгнул из-за защитников и головой переправил мяч в сетку.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Несколько раз перед самым перерывом футболисты "Сити" могли сравнять счет, но сначала до передачи Фила Фодена в штрафную не добежал Эрлинг Холанд, а затем на заброс Джека Грилиша не успел Матео Ковачич.

В начале второго тайма увеличить преимущество могли уже игроки "Севильи". На 50-й минуте испанская команда разогнала блестящую контратаку, Лукас Окампос на левом фланге улетел вперед, отдал идеальную передачу на Эн-Несири, но марокканский футболист пробил точно в Эдерсона. А на 57-й минуте заброс Окампоса мог конвертироваться в гол, но аргентинец не то пытался пробить, не то отдавал пас и в итоге мяч просто пролетел рядом со штангой.

"Севилья" долго утюжила оборону "Сити", но манкунианцы сумели выстоять. А затем все-таки сравняли счет.

На 63-й минуте Родри с левого фланга из-за пределов штрафной навесил на дальнюю штангу, где оказалось сразу три футболиста "Манчестера", но расторопнее всех был Коул Палмер, который послал снаряд мимо вратаря.

Тут же "Севилья" могла исправить ситуацию. "Сити" опять провалился в защите, Окампос выложил мяч на Эн-Несири, но Эдерсон в очередной раз выиграл дуэль у нападающего испанского клуба. А дальше шансы возникали уже исключительно у манкунианцев.

Справедливости ради, они их использовали не лучше своих соперников. На 69-й минуте не забил дальним ударом автор единственного гола "Сити" Палмер. Спустя десять минут "Севилья" не сумела выйти из обороны и едва не привезла после ошибки Акуньи, но Холанд и Ковачич не воспользовались этой оплошностью. А под самый конец основного времени Аке головой пробил в створ – Буну справился.

По всей видимости, команды решили оставить все на откуп серии пенальти.

И даже здесь все получилось максимально непредсказуемо. По четыре удара команды реализовали без вопросов. Пятый одиннадцатиметровый точно исполнил Кайл Уокер, и Неманья Гудель мог перевести игру в серию до одной ошибки. Но сплоховал сам: удар опытного серба пришелся в перекладину, подарив "Сити" победу.

А вместе с этим – первый в их истории Суперкубок УЕФА.