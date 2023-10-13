Чалов – победный. Как сборная России по футболу обыграла Камерун в Москве

12 октября сборная России по футболу в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла команду Камеруна. Единственный гол во встрече забил Федор Чалов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет о главных событиях этой игры.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский спорт переживает сложные времена. Казалось бы, в конце сентября наступила оттепель: сначала UEFA, а затем и FIFA допустили юношеские сборные РФ до официальных соревнований под эгидой организаций. Но как неожиданно началась история возвращения России на международную футбольную арену, так же она ожидаемо и закончилась. Исполком UEFA, подвергшийся критике со стороны многих европейских функционеров и политиков, переобулся в воздухе и отменил свое собственное решение.

Впрочем, Российский футбольный союз уже не первый месяц пытается вернуться в мировой спорт и без участия ведущих международных ассоциаций. Сначала РФС удалось договориться об играх с представителями Азии и Ближнего Востока, а к осени 2023-го товарищеские матчи сборной достигли Африканского континента. На этот раз команде Валерия Карпина предстояло встретиться с по-настоящему серьезным оппонентом – Камеруном.

Соперник сборной России относительно недавно принимал участие в групповой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре, и был близок к тому, чтобы выйти в плей-офф. В первом матче камерунцы минимально уступили Швейцарии, затем забили шесть голов на двоих в ничейной игре с сербами, а в последнем туре сенсационно обыграли бразильцев. Так что подопечным Карпина предстояла серьезная проверка на прочность.

Но несмотря на статус матча, главный тренер российской сборной не стал изменять себе: как и всегда, он решил вызвать на сбор против африканских команд (помимо камерунцев, наши футболисты 16 октября сыграют с Кенией) немало молодых игроков, которые выделялись в своих клубах в последние недели. 30-летний Далер Кузяев, вышедший в стартовом составе против Камеруна, на их фоне выглядел самым настоящим ветераном.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

С первых секунд матча в Москве команда Карпина дала понять, что настроена решительно. Уже на седьмой минуте сборная России могла открыть счет: после отбора в середине поля Кузяев выдал прекрасный пас на Ивана Облякова, тот ускорился и пробил с левой ноги – снаряд угодил в штангу и вылетел в поле. Но на десятой минуте свой шанс уже создала сборная Камеруна. Венсан Абубакар после проникающего паса от Брайана Мбемо фактически вышел один на один с Матвеем Сафоновым, но голкипер сборной России удачно расположился и парировал удар камерунского нападающего.

Затем команда Карпина подсела и стала позволять сопернику создавать опасные эпизоды. На 19-й минуте Абубакар вырезал на Мбемо, тот ускорился по правому флангу, но не сумел нормально распорядиться мячом. Тут же Мбемо создал еще один момент: снова он влетел в штрафную, но Сафонов опять выиграл дуэль.

Спустя полчаса игры расслабились уже камерунцы – за что и поплатились. На 36-й минуте сборная России организовала великолепную контратаку. Сергей Пиняев отдал на Федора Чалова, тот покатил направо на Сергея Волкова, а 28-й номер подал в штрафную. Защитник африканской команды зазевался, и прямо у него из-за спины выскочил Кузяев, который пробил в касание – вратарь гостей Фабрис Ондоа еле потащил мяч.

Под конец первого тайма российская сборная все-таки дожала соперника. На 40-й минуте Пиняев подал с правого фланга, Чалов в штрафной пробил головой. Вратарь парировал удар, но Федор на добивании все же вколотил снаряд в сетку, забив таким образом свой дебютный мяч за национальную команду.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Второй тайм начался не менее бодро. На 50-й минуте российские футболисты разогнали контратаку, в развитии которой Волков подал с правого фланга. Мяч долетел до Пиняева, тот пробил, но снаряд попал сначала в перекладину, затем в штангу, а после вылетел в поле.

На 54-й минуте сборная России забила второй гол. После затяжной атаки Кузяев навесил в штрафную, Александр Соболев с лета пробил в дальний угол – голкипер оказался бессилен. Однако взятие ворот засчитано не было, так как российский форвард в этом эпизоде находился в офсайде.

На 59-й минуте мог ответить уже Камерун. Провалилась защита нашей сборной, Александр Сильянов позволил Мбемо выйти один на один с Сафоновым, но в очередной раз Матвей оказался на уровне. На 82-й минуте российские футболисты снова имели шанс удвоить счет. Максим Мухин после блестящего паса убежал на рандеву с голкипером Камеруна, обыграл его и забил гол. Но рефери опять сигнализировал о положении вне игры.

В итоге до конца встречи ни одна из команд так и не сумела изменить счет на табло, и матч закончился минимальной победой России. Очень важной в плане психологического настроя сборной.