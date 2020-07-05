Эксперт рассказал, смогут ли выжить фитнес-клубы в новых реалиях

Прошла уже пара недель с тех пор, как фитнес-клубы вернулись к работе, хотя и с рядом ограничений. Удалось ли тренерам и клиентам адаптироваться к новым реалиям, рассказывает обозреватель Москвы 24, фитнес-тренер и телеведущий Эдуард Каневский.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

23 июня всех поклонников здорового образа жизни и тех, кто просто любит периодически "погонять" кровь на тренировке, ожидали хорошие новости. Во-первых, разрешили заниматься на уличных воркаут-площадках и тренажерах. Но самое главное – открылись все столичные фитнес-клубы.

Кстати, на площадках уже не протолкнуться, чему в том числе способствует отличная погода. Ведь заниматься на свежем воздухе приятнее, да и полезнее.

Но давайте разберемся, как же сейчас работают фитнес-клубы и не закроются ли они сразу после открытия. Ведь само по себе открытие еще не является для клуба спасением в ситуации, когда доход остается минимальным.



В соответствии с требованиями Роспотребназдзора, владельцам спортивных заведений, особенно небольших, пришлось вспомнить старый добрый тетрис, размещая тренажеры. Оборудование необходимо было переставить, да так, чтобы не уменьшить количество оборудования в целом и обеспечить комфорт и безопасность для клиентов одновременно.



Напомню: все тренажеры должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. И если в кардиозоне расставить тренажеры таким образом достаточно просто, то вот с силовым оборудованием возникали проблемы.

Любая тренажерная конструкция – это не только сама скамья или стул, на котором сидит клиент. По габаритам тренажеры могут быть больше малолитражного автомобиля. Переставлять их и сложно, и часто бессмысленно – так как между рабочими зонами, где находятся клиенты, расстояние около 2-3 метров.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

А в итоге вышло следующее: во многих столичных клубах – я сам это видел – там, где не было возможности расставить оборудование на должном расстоянии, часть тренажеров пришлось просто обмотать красной летной, чтобы на них никто не занимался. Выглядит это странно, да и неуютно.

Везде появилась социальная разметка, в том числе и в раздевалках: там теперь нельзя получить ключ от рядом стоящих шкафчиков. Также есть ограничения на посещение сауны, бассейна и групповых уроков. Более того, теперь в клубе нельзя выпить старый добрый протеиновый коктейль после тренировки или энергетический напиток до занятия. Вместе с ними под запрет попали кофе, чай и другие напитки.

И еще кое-что: проход в зал возможен только в медицинской маске и перчатках, а у каждого клиента в обязательном порядке проверяют температуру.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Назвать такие условия комфортными и тем более привычными не получается. Именно по этой причине львиная доля клиентов пока что отказывается ходить на занятия в зал, выжидая, когда снимут все вышесказанные ограничения.

Более того, лето – это период отпусков. После снятия практически всех ограничений люди потихоньку потянулись на море в любимый Краснодарский край или Республику Крым. И так получился двойной удар по отрасли. С одной стороны, все так ждали открытия залов и готовы были практически в пижаме бежать на занятия. С другой – изменение привычного ритма жизни, ограничения в клубах и страх заразиться на тренировке препятствуют большому потоку клиентов.





Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Еще один момент. Актуальные в период карантина онлайн-тренировки до сих пор пользуются большим спросом. Многие купили участие в так называемых онлайн-марафонах: вряд ли человек вернется в клуб до их окончания.



Резюмируя все вышесказанное, я склоняюсь к мнению большинства экспертов. Весь этот период они в один голос заявляли, что после выхода из карантина львиная доля клубов просто не выдержит отсутствия финансового потока и неизбежно закроется.



Поэтому делюсь советом. Если вы хотите купить абонемент в фитнес-клуб, обязательно спросите менеджера, как у них обстоят дела, почитайте отзывы в интернете. Другой вариант – выбирать кого-то из крупных сетевых игроков либо персональные занятия, куда вообще не нужно покупать абонемент, а платить только за проведенную тренировку.