Три вида нагрузки, без которых опасно заниматься фитнесом

Давайте начистоту: многие из нас часто забывают о растяжке, особенно после тренировки (уже позанимался, устал – ну что еще нужно?). Зная это, наш обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил рассказать, зачем все-таки нужны разминка и растяжка до и после тренировки. И почему пренебрегать ими просто опасно.
За 25 лет занятий спортом я перепробовал много дисциплин и во многих не смог реализоваться из-за откровенно плохой гибкости и жесткости мышц – это мешало мне, например, сесть на шпагат. Причем если раньше я думал, что мои проблемы с растяжкой – это скорее следствие нехватки упорства и терпения, то потом оказалось, что жесткость мышц и сухожилий – это индивидуальная особенность. Ну не сел я на шпагат – да и ладно. Ведь в конце концов методом проб и ошибок я смог-таки реализовать себя в силовом виде спорта и получить заветную красную книжечку мастера спорта (а это действительно была заветная мечта) аж в 33 года.
Работая на телевидении и ведя один из проектов, посвященный разным видам спорта, я снимал сюжет про танцоров, где я не только должен был рассказать про их направление, но еще и попробовать потанцевать самому, причем в паре.
Мои мышцы, которые привыкли работать в строго заданной амплитуде силовых упражнений и с большим весом, отказывались выполнять что-то большее по движению, другая амплитуда была просто невозможна. Ощущение скованности и откровенной неловкости застало меня врасплох.
Конечно, вы можете сказать: "Зачем тебе растяжка и гибкость, если у тебя другой вид спорта, ведь эти навыки не так уж и нужны?" А я отвечу: "Для здоровья суставов, позвоночника, мышц, а также общего функционального состояния, которое делает нас подвижнее, выносливее и мобильнее". И чем старше мы, тем важнее уделять внимание развитию всех качеств нашего тела: гибкости, выносливости, силы, растяжки и здоровья в целом.
Поэтому если вы регулярно ходите в фитнес-клуб, особенно в тренажерный зал, то обязательно добавьте в свою программу следующие нагрузки.
Глобальная разминка
Я не зря применяю именно этот термин – "глобальная". Так как такой вид нагрузки не только подготавливает нашу сердечно-сосудистую систему, но и разогревает мышцы и сухожилия. Примером глобальной разминки является любая 5–10-минутная сессия на любом кардиотренажере. Беговая дорожка, эллиптический и даже велотренажер подготовят ваш организм к дальнейшей двигательной активности. Такие нагрузки являются хорошей профилактикой проблем со стороны сердца и повышают мобильность мышц, а значит, и результат во время тренировок.
Кстати, важной составляющей любой тренировки является еще и заминка, то есть вид нагрузки, который выводит организм из тренировочного процесса. Ее цель – постепенное снижение пульса, улучшение кровообращения, что, как следствие, сказывается на общем восстановлении после тренировки.
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Суставная гимнастика
Этот вид локальной разминки часто игнорируется всеми, кто занимается в тренажерном зале. А ведь именно она существенно снижает риск получения травм за счет повышения мобильности суставов, а также сказывается на качестве выполнения упражнения в целом. Тем, кто работает с большими весами, знакомо ощущение боли при взятии значительного веса. Одной из причин этого является полное игнорирование суставной гимнастики.
Суставная гимнастика представляет собой вращение, например, в локтевом в спокойном режиме 15–20 раз в одну сторону и 15–20 раз в другую. Пробегитесь по всем суставам, которые будут участвовать в упражнении, и вы сами почувствуете, что тренироваться стало комфортнее и безопаснее.
Растяжка
Мне как представителю силовых видов спорта серьезная растяжка не нужна, но, как показал мой недавний плачевный опыт, быть настолько "деревянным" просто неудобно. Такая закрепощенность может стать причиной травмы даже в повседневной жизни – просто от любого резкого движения. На носу зима, поскользнуться или оступиться может каждый: хорошо растянутые мышцы могут защитить вас от травмы (за счет большей подвижности). Но это не значит, что вам нужно тянуть шпагат, как у балерин, да и речь идет не только о растяжке мышц ног, а всего тела в целом.
Например, вы сделали приседания со штангой, затем потянули все мышцы, которые работали в данном движении.
Конечно, такой метод не сделает из вас танцора, но он поможет не только сохранить большую подвижность и мобильность мышц, но и улучшить ваши силовые показатели, ведь растянутая мышца лучше снабжается кровью.
И если после прочтения моей статьи вы почувствовали, что вам действительно сильно не хватает растяжки и гибкости, то я рекомендую заняться этим более серьезно, пойти для этого на специальные уроки. Хорошая растяжка – это не только очень тяжело, но и травмоопасно, поэтому посещение таких уроков является обязательным, пока профессиональный тренер не поставит вам правильную технику выполнения.