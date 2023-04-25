Не последняя жена? Что известно о разводе рэпера Гуфа со второй супругой

Российский рэпер Гуф разводится со своей второй женой Юлией Королевой. Об этом он сообщил подписчикам в соцсетях. Брак исполнителя с танцовщицей и моделью продлился практически два года. Рассказываем подробности и вспоминаем других известных избранниц Гуфа.



"Мы с супругой разводимся"

В понедельник, 24 апреля, рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) в своих соцсетях сообщил о разводе с Юлией Королевой. Танцовщица и модель стала второй супругой исполнителя. Подписчики давно предполагали, что браку рэпера и его избранницы скоро придет конец, поскольку неоднократно становились свидетелями их скандалов.





Гуф рэпер Во избежание сплетен и домыслов – мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина, и буду всегда рядом.

До этого, 8 марта, Долматов опубликовал в соцсетях пост, посвященный экс-супруге – блогеру Айзе. В нем рэпер назвал бывшую избранницу "своей женщиной". Позднее Гуф записал видеопослание Королевой. Он обратился к ней со словами: "моя, надеюсь, не последняя жена" и поблагодарил "за очередной жизненный урок".

Затем исполнитель опубликовал видео ссоры с Королевой, где та плачет и обвиняет его в приеме запрещенных веществ. Сейчас эти кадры уже недоступны. Королева и Долматов поженилась в декабре 2021 года, а в 2022 году у них родилась дочь. Вторая жена младше Долматова более чем на 10 лет (ей – 27, ему – 43).



Роман с Кети Топурией

Свой роман Гуф и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия сперва скрывали. Слухи об их любовной связи стали активно распространяться в СМИ в 2017 году. Изначально пара утверждала, что между ними только дружба. Скандальности ситуации добавляло то, что на тот момент Кети была еще замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, однако в итоге их брак распался.

По данным СМИ, Топурия стала одной из немногих женщин, к которым Гуф относился серьезно и искренне. В беседе с журналистами Долматов впоследствии признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда. Рэпер подтвердил, что они начали встречаться, когда Кети была еще официально замужем. "Мы не могли открыто показывать чувства. А мне так хотелось всем говорить, что моя девушка – из "А-Студио", – рассказывал исполнитель.

О завершении романа Топурии и Долматова стало известно в конце 2018 года. СМИ тогда писали, что пара распалась на фоне измены рэпера. Сама же певица позднее в интервью это опровергла. "Почему мы разошлись? Потому что у нас разный образ жизни. Как мы ни пытались сделать общий союз, у нас все равно не получилось. К сожалению. Но любила я его очень сильно", – отметила она.



Первая жена

Гуф с блогером Айзой поженились в 2008 году, в браке у них появился сын. Поклонники были в восторге от семьи, а сам рэпер посвящал много песен супруге и ребенку. Однако в 2014 году пара оформила развод. По словам Айзы, все случилось из-за измен и наркотической зависимости Долматова. "Я устала его спасать. Меня можно сейчас назвать лучшим наркологом страны. Я не хочу больше терпеть вечеринки до утра", – признавалась она ранее.

При этом в 2015 году Айза и Гуф дали своим отношениям второй шанс. Но спустя три месяца блогер сообщила о расставании.





Айза-Лилуна Ай блогер У нас не получается быть вместе, мы уже настолько разные, что все не классно. Нам некомфортно вместе, мы привыкли к своей свободе. Любовь есть, и сильная, но скорее как у родственных душ, это не любовь мужчины и женщины.

В итоге Айза вышла замуж за другого мужчину. В свою очередь Гуф отправился на поиски следующей пассии. Новый брак Айзы продержался до 2020 года. При этом в следующем году блогер неожиданно для всех объявила, что опять встречается с Долматовым. Айза утверждала, что ради нее он даже якобы бросил свою тогда еще девушку Юлию Королеву. Однако вскоре выяснилось, что это неправда. Айза пожаловалась на обман со стороны рэпера, отметив, что он "обманул всех своих баб".

