Актриса Поплавская раскритиковала штраф Гудкову за пародию на песню Shaman

Комика Александра Гудкова оштрафовали за пародию на песню Shaman. Однако актриса Яна Поплавская оказалась недовольна решением суда. Подробности публичного скандала – в материале Москвы 24.

"Насмешка над миллионами оскорбленных русских"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

13 января суд в Красногорске оштрафовал комика Александра Гудкова за пародию на трек певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Телеведущий был признан виновным по административной статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему назначили наказание в виде штрафа в 11 тысяч рублей.

"Судом установлено, что Гудков А. В. в социальной сети "ВКонтакте" разместил видеозапись с наименованием "Александр Гудков – Я узкий", используя аранжировку композиции "Я русский", исполняемую певцом под псевдонимом Shaman, изменил текст песни, применив словосочетание "Я узкий", – сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

Решение раскритиковала актриса Яна Поплавская. В своем телеграм-канале она назвала наказание "насмешкой над миллионами оскорбленных русских".





Яна Поплавская актриса С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визгливым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением.

Поплавская добавила, что "сама жизнь наказала" Гудкова тем, что "он потерял много работы, хотя и не всю".

Из-за общественного резонанса юморист действительно приостановил выступления и в конце 2022 года покинул страну. Однако в январе 2024-го журналисты сообщили, что комик вернулся и возобновил частные концерты. В феврале 2025-го телеграм-каналу Mash стало известно, что среди условий, которые Гудков выдвинул заказчикам корпоративов, – отсутствие просьб пошутить про Россию и исполнить пародию на трек Дронова.

"Сам ничего не стоит, но других пародирует"

Скандальный пародийный клип Гудкова под названием "Я узкий" был опубликован на YouTube-канале "Чикен Карри" в конце августа 2022 года. За сутки он собрал более 12 миллионов просмотров, а позже был удален. Комик подвергся общественному осуждению со стороны пользователей Сети и медийных персон: многие восприняли пародию на патриотический оригинал "Я русский" оскорблением не столько певца Shaman, сколько нации в целом.

Лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков заявил, что Гудков "целился в Шамана, а попал в русских". Общественник также направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой дать правовую оценку видеоролику.

В свою очередь, в телеграм-канале команды Гудкова жалобу Шлыкова назвали "онлайн-доносом".

Сам Дронов тоже прокомментировал творение Александра, назвав комика поклонником своего творчества. Ярослав отметил, что подобные ролики лишь говорят о популярности хита "Я русский", поэтому никак его не задевают.

"Для меня это счастье – что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня "Я русский" набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня", – высказался исполнитель.

При этом депутат Госдумы, первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко вовсе не стеснялась в выражениях.

"Козел он, сам ничего не стоит, но других пародирует", – заявила парламентарий изданию "Абзац", пригрозив "морду набить и на помойку выбросить".

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов тоже счел пародию Гудкова неудачной, но заявил, что дал бы шанс юмористу объяснить свою позицию и извиниться.