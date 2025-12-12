Форма поиска по сайту

12 декабря, 16:27

Шоу-бизнес
Shot: мошенники продавали фанатам Меладзе поддельные билеты на его концерты

QR-код на почту: мошенники обманули фанатов Меладзе

Поклонники Валерия Меладзе стали жертвами мошенников: зрителям продавали поддельные билеты на декабрьские концерты певца, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Код не сработал

Фото: телеграм-канал Shot

Мошенники продавали поддельные билеты на декабрьские концерты покинувшего Россию певца Валерия Меладзе. Жертвами злоумышленников стали несколько человек, сообщил телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, аферисты связывались с жертвами в мессенджере и предлагали несуществующие билеты на VIP-места якобы по выгодной цене. Продавцы "реализовывали" проходки под предлогом того, что сами не могут пойти на концерт. После оплаты покупателям приходил QR-код на электронную почту, но на входе на мероприятие он не срабатывал. К этому моменту мошенники, как правило, уже удаляли чат.

Телеграм-канал отметил, что жертвами злоумышленников стали десятки доверчивых фанатов из стран СНГ. В последние дни жалобы в основном поступали из Казахстана и Узбекистана, где запланированы выступления певца.

Это не первый случай мошенничества, связанный с концертами Валерия Меладзе. В августе 2025 года турагент из Тулы обманула покупателей на 25 миллионов рублей, обещая им концерты с Меладзе и другими звездами в отелях.

По данным СМИ, женщина отправляла клиентам договор от своего агентства с просьбой оплатить путевки, а затем переставала выходить на связь.

Все случаи мошенничества с именем певца связаны с его заграничными выступлениями. В России Меладзе не выступает: по данным журналистов, примерно с 2022 года артист с семьей переехал в Испанию.

Однако в 2024 году в Сети появилась информация, что Валерий якобы собирается вернуться в РФ ради концертов. В июле 2025-го агентства по организации мероприятий со звездами, опровергли эти слухи в комментарии изданию "Абзац". По данным источников, сейчас Меладзе не готов выступать в России даже на условиях полной анонимности.

Последний запланированный концерт Меладзе в России сорвался в начале 2023 года из-за того, что до этого на одном из выступлений певец ответил на националистический лозунг одного из зрителей. Выступление в РФ было запланировано на 8 марта, но на сцену вместо Валерия вышел Владимир Пресняков. После неудачных попыток Меладзе оправдаться тур по России отменили.

В ноябре 2025 года депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил вовсе запретить песни Валерия и его брата Константина Меладзе в РФ. По мнению парламентария, музыканты пользуются своей популярностью среди россиян, но при этом демонстративно покинули страну.

Лечение в России

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/meladzevalerian

В марте 2025 года СМИ выяснили, что у Валерия Меладзе в России осталась недвижимость. В частности, у артиста есть трехэтажный дом в закрытом жилищном комплексе "Миллениум Парк" неподалеку от Истры. Там же есть участок площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Загородный дом метражом порядка 600 квадратных метров оценивается примерно в 350 миллионов рублей. Кроме этого, у Меладзе есть жилплощадь в московском районе Строгино.

Несмотря на отказ выступать в РФ, в этом году Меладзе несколько раз посещал страну. В январе он навестил могилу отца на Митинском кладбище. В марте звезду заметили в аэропорту Шереметьево перед отлетом на концерт в Баку. В начале июня он прогулялся с дочкой Софико и внуком Георгием на западе Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал "Светский хроник".

При этом в ноябре СМИ выяснили, что Меладзе посещает Россию не только ради родственников. Певец потратил более 400 тысяч рублей на лечение в российских клиниках. Артист прилетал в Москву и посещал медучреждения в перерывах между гастролями по США и странам Европы.

Также Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя. Валерий открыл ИП в декабре 2004 года. В 2025-м году Меладзе внес изменения, добавив в перечень видов деятельности три пункта, связанные с управлением и арендой недвижимости.

